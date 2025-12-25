Ο Πρόεδρος της κατοχικής δύναμης, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεν το χωνεύει. Συνεχίζει να αντιδρά στην πρόσφατη συμφωνία Κύπρου και Λιβάνου για καθορισμό θαλάσσιων συνόρων. Για τον λόγο αυτό, ο Ερντογάν έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, για να του εκφράσει τη δυσφορία του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, η κατοχική δύναμη «αναμένει από τον Λίβανο να υιοθετήσει μια στάση που σέβεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων». Δηλαδή; Να ακυρώσει τη συμφωνία ή να συνάψει χωριστή συμφωνία με την αποσχιστική οντότητα; Ούτε το ένα μπορεί να γίνει ούτε το άλλο και το ξέρει ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ο Ερντογάν δεν απέφυγε, πάντως, τον πειρασμό να υπενθυμίσει ότι η Τουρκία μπορεί να είναι παρούσα και στον Λίβανο! Πώς; Να συμμετάσχει σε διεθνείς μηχανισμούς που υποστηρίζουν την ασφάλεια του Λιβάνου. Είναι στην Κύπρο, στη Συρία, στη Λιβύη κι αλλού. Θέλει να βάλει πόδι και στον Λίβανο.

Κ.ΒΕΝ.