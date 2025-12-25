Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς στην Κύπρο θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Επειδή κάποιοι βουλευτές είδαν κλίμα εναντίον των εκπαιδευτικών έχουν πάρει θέση. Φυσικά, σε αντίθετη περίπτωση να είστε σίγουροι πως οι αντιδράσεις των βουλευτών θα ήταν διαφορετικές.

Δεν μπορείς να λες ότι σε μια μεταρρύθμιση ή σε μια αλλαγή είναι αδικαιολόγητη η οποιαδήποτε απεργιακή κινητοποίηση από τους επηρεαζόμενους, ενώ την ίδια ώρα σε άλλο ζήτημα δηλώνεις πως πρέπει οι εργαζόμενοι να απαιτούν τα δικαιώματά τους. Πριν καιρό είχαμε απεργία στο μπετόν. Είδατε κανένα βουλευτή να πει στις συντεχνίες να μην κάνουν απεργία για ένα μήνα ή να τους κατηγορήσει;

Αν αύριο έχουμε παναπεργία για συνδικαλιστικά δικαιώματα; Εκεί η οικονομία, ή ο τάδε τομέας της οικονομίας δεν θα επηρεαστεί και δεν θα προκύπτουν προβλήματα; Μπορεί να μη συμφωνώ με τους εκπαιδευτικούς, όμως δεν μπορώ να τους πω να μην κάνουν απεργία, από τη στιγμή που σέβομαι το δικαίωμα απεργίας για όλους τους εργαζόμενους…

Ζακ