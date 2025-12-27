Όταν ανήμερα των Χριστουγέννων στήνουν τα βανάκια στον κατήφορο ενός δρόμου που για κάποιο λόγο χαρακτηρίστηκε ως κατοικημένη περιοχή, γνωρίζοντας ότι από την ώρα που δεν έχει άλλα οχήματα κάποιος θα ξεφύγει και θα τρέξει κάτι περισσότερο, να μου κάποιος ότι δεν ήταν εκεί επί σκοπού.

Αυτό κύριοι, αρμόδιοι και αναρμόδιοι δεν ονομάζεται προσπάθεια για αποτροπή δυστυχημάτων ένεκα ταχύτητας αλλά ενέδρα για συλλογή προστίμων.

Στο συγκεκριμένο δρόμο, δήμου Λατσιών-Γερίου, που στήνουν συχνά-πυκνά βανάκια ας μας πουν πόσα δυστυχήματα είχαν γίνει την τελευταία 30ετία ώστε να είναι αναγκαία η παρουσία τους;

Ας μας λύσουν όμως οι αρμόδιο και μια απορία: Υπάρχει κάποιος λόγος που στην λεωφόρος Λάρνακος στην Αγλαντζιάς δεν βλέπει κανείς κάποιο βανάκι;

Αν δεν κάνουμε λάθος στη συγκεκριμένη περιοχή έγιναν ουκ ολίγα δυστυχήματα…

ΑΠΙΜ