Δεν φτάνει που ο δρόμος που οδηγεί προς τα κτήρια του αεροδρομίου Πάφου αποτελεί ντροπή για ένα τουριστικό προορισμό, έρχονται πλέον κάποιοι να καταπατούν και αυτόν που λειτουργεί, έστω και υποτυπωδώς. Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση στους πέριξ του αεροδρομίου χώρους έχει καταστεί μάστιγα για τους διακινούμενους στην περιοχή, αφού πολλοί για να αποφύγουν να καταβάλουν ελάχιστα ευρώ προκειμένου να σταθμεύσουν νόμιμα και με ασφαλή τρόπο, κυριολεκτικά αφήνουν τα οχήματά τους όπου μπορεί να φανταστεί κανείς.

Το πρόβλημα απέκτησε τέτοιες διαστάσεις που η Αστυνομία εδέησε τις τελευταίες μέρες να αρχίσει να μοιράζει εξώδικα, με δεκάδες οχήματα να φέρουν πλέον το χαρακτηριστικό ροζ χαρτάκι στα παμπρίζ τους. Αντίστοιχο πρόβλημα καταγράφεται πάντως και στον δρόμο πριν τα κτήρια του αεροδρομίου, όπου οι επιχειρήσεις ενοικιάσεως ή φύλαξης οχημάτων που εμφανίζονται η μια μετά την άλλη, έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν αυθαίρετα και τις άκρες του δρόμου που οδηγεί προς το αεροδρόμιο για στάθμευση των οχημάτων τους.

Ας γίνει ένα έλεος πλέον, πριν τα πράγματα χειροτερέψουν.

Ντόρα