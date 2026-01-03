Η απόφαση του αρχηγού Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη, να αλλάξει το ωράριο περί των 1.000 αστυνομικών (όσοι δουλεύουν με σύστημα βάρδιας 12Χ36) για να κερδίσει «άρβυλα στους δρόμους» έχει δυο πτυχές. Η μία είναι η συνδικαλιστική και ο «πόλεμος» που άρχισε με τα συντεχνιακά σώματα των αστυνομικών, οι οποίοι θεωρούν ότι ο αρχηγός άγγιξε σε θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα. Η έτερη πτυχή έχει να κάνει με τις προθέσεις του Θεμιστού Αρναούτη.

Ο τελευταίος έδειξε ότι είναι διατεθειμένος να σπάσει αυγά και να έρθει σε σύγκρουση για να επιτύχει την πολυπόθητη αναδιοργάνωση του Σώματος. Αυτό, βέβαια, που περιμένουμε να δούμε είναι αν ο κ. Αρναούτης είναι διατεθειμένος να χαλάσει κι άλλα βασίλεια εντός Αστυνομίας για να επιτύχει το ζητούμενο, δηλαδή, την απόκτηση περισσότερων αστυνομικών έξω στους δρόμους… Εκεί ακριβώς θα κριθεί ο αρχηγός Αστυνομίας.

Φ.Μ.