Δεν είναι σωστό αυτό που έκανε ο Τραμπ, δήλωσε ο πολύς Μεντβέντεφ, κατανοούμε όμως ότι η Λατινική Αμερική είναι η αυλή και η πίσω πόρτα των ΗΠΑ. Μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια. Διότι και ο Πούτιν θεωρεί την Κριμαία και την Ανατολική Ουκρανία πλαϊνό οικόπεδο της Ρωσίας.

Και φυσικά, ο Τραμπ το κατανοεί. Όπως αύριο, μεθαύριο η Κίνα θα καταβροχθίσει την Ταϊβάν, που τη θεωρεί εξώπορτά της. Και ο Ερντογάν ορέγεται την Ανατολική Μεσόγειο και το μισό Αιγαίο, διότι συνθέτουν τη Γαλάζια Πατρίδα που έφτιαξε στο μυαλό και τα στρατηγικά του σχέδια. Όλοι, με ύφος χιλίων καρδιναλίων, την ειρήνη, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη υπηρετούν, λένε.

Άλλο, βέβαια, τι αφορμές σκαρφίζονται για τις καραμπινάτες παρανομίες τους και άλλο πώς τα κόμματά μας και οι ανά την υφήλιο ανιστόρητοι «διαβάζουν» τα γεγονότα με πολιτική κερκίδας και οπαδικής νομιμοφροσύνης. Υποβαθμίζοντας την ουσία, δηλαδή το αίτιον, και αναδεικνύοντας την αφορμή ως μείζον.

Προτείνοντας να εξημερώνουμε τα θηρία, μπας και μας δείξουν έλεος. Ο Πλανητάρχης όμως δεν κατέχει από διπλωματία. Η αμετροέπεια, η αυθάδεια και η ατσαλοσύνη του αποκαλύπτουν τη γυμνή αλήθεια. Ώρα να τη δούμε κι εμείς κατάματα.

