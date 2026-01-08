Αυτό που πάει μια γυναίκα και καταγγέλλει στην Αστυνομία την κακοποίησή της και μετά από λίγες ημέρες αποσύρει το παράπονό της, πρέπει να προβληματίσει όλους. Δεν γίνεται να συμβαίνει τυχαία. Υπάρχουν λόγοι. Υπάρχουν αιτίες και δεν υπαινίσσομαι ότι στην περίπτωση του βουλευτή Νίκου Σύκα, έγιναν είτε παρεμβάσεις είτε οτιδήποτε χειρότερο.

Γενικά ομιλούντες, αυτό συμβαίνει συχνά, όπως μια γυναίκα προβαίνει σε καταγγελία στις Αρχές, αναφέρεται σε γεγονότα, υπάρχουν πειστήρια, αλλά τελικά αποσύρει το παράπονο της. «Χάθηκαν» πολλές υποθέσεις στο παρελθόν από τέτοιες συμπεριφορές και θα πρέπει η πολιτεία να βρει την άκρη. Υπάρχουν οι υπηρεσίες για να προστατεύσουν τα θύματα παρέχοντάς τους όλα τα εχέγγυα ότι δεν θα υποστούν συνέπειες, έχουν ασφαλές περιβάλλον και πως δεν φταίνε τα ίδια για την κατάσταση που βρίσκονται.

Κάθε απόσυρση καταγγελίας, εφόσον αυτή δεν είναι κακόβουλη, είναι και αποτυχία του κράτους και των δομών του. Τέλος.

ΜΙΧ.