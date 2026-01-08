Λίγες μόλις ώρες πριν η Λευκωσία φορέσει τα γιορτινά της για την τελετή έναρξης της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, το σκηνικό έξω από το κτήριο του ΘΟΚ θυμίζει κάτι μεταξύ εργοταξίου και τηλεοπτικού πλατό. Κόκκινα χαλιά στρώνονται βιαστικά, τροχαίες ρυθμίσεις αναστατώνουν την πόλη και μέτρα ασφαλείας θυμίζουν αστακό.

Ωστόσο, αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση και μάλλον την εύλογη απορία των περαστικών είναι η σπουδή των αρμοδίων να «πρασινίσουν» τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Συνεργεία τοποθετούν φυτά και λουλούδια για να δημιουργήσουν μια ειδυλλιακή εικόνα για τις κάμερες και τους υψηλούς προσκεκλημένους.

Το ερώτημα που εύλογα τίθεται, ποια είναι η τύχη αυτών των φυτών μόλις σβήσουν τα φώτα της τελετής; Φυτεύοντας εν μέσω παγωνιάς και υγρασίας, η πιθανότητα επιβίωσής τους είναι από ελάχιστη έως μηδαμινή. Αν ο στόχος ήταν η ουσιαστική αναβάθμιση του χώρου και όχι απλώς το «ντεκόρ» για τις φωτογραφίες των επισήμων, η φύτευση θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει την άνοιξη, διασφαλίζοντας ότι τα φυτά θα ριζώσουν και θα παραμείνουν εκεί.

Α.Ν.