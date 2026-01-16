Ο αναπληρωτής κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, είχε προβεί σε μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση το περασμένο Σάββατο. Είχε κληθεί από την εκπομπή «Πρωινό Δρομολόγιο» να τοποθετηθεί για το επίμαχο βίντεο μέσω του οποίου προβλήθηκε το αφήγημα περί ύπαρξης μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό. Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα, είπε, μεταξύ άλλων, πως η Λευκωσία εδώ και 3 – 4 μήνες έχει ενημερωθεί από τις Βρυξέλλες για πιθανές υβριδικές απειλές, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Εκ του αποτελέσματος, λοιπόν, μένει εκτεθειμένη η υπηρεσία πληροφοριών της Δημοκρατίας. Κυρίως, οι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των επικοινωνιών του Προεδρικού. Όχι μόνο γιατί δεν υπήρξε προληπτική δράση στη βάση της πληροφορίας. Αλλά και γιατί αν ήταν υβριδικός πόλεμος, μια ξένη χώρα κατάφερε να εισβάλει στο Προεδρικό. Εδώ να θυμίσουμε τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι η επίμαχη τηλεδιάσκεψη του Χαράλαμπου Χαραλάμπους με τον «Φλορίν Γκεοργκίου», έγινε μέσα από το Προεδρικό και χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονική διεύθυνση της προεδρίας…

Φ. Μ.