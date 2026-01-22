Το είδαμε και αυτό από την Αστυνομία, η οποία προχώρησε χθες στη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας της 43χρονης Ιωάννας Φωτίου, γνωστής στο TikTok και Facebook ως Annie Alexui. Η κατηγορία; Αδικήματα περί προσωπικών δεδομένων και ψευδών ειδήσεων. Το οξύμωρο της υπόθεσης, όμως, δεν έγκειται στις κατηγορίες, αλλά στο γεγονός ότι οι Αρχές ζητούν τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό μιας γυναίκας που… δεν κρύφτηκε ποτέ.

Είναι τουλάχιστον τραγελαφικό να βλέπουμε επίσημες ανακοινώσεις που «παρακαλούν οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε» να επικοινωνήσει με τον πλησιέστερο σταθμό, όταν η ίδια η καταζητούμενη κάνει καθημερινά live μεταδόσεις, δηλώνει την τοποθεσία της (Ρωσία) και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ζήτησε εκεί πολιτικό άσυλο.

Όταν δίνει ακόμα και το κινητό της σε δημόσια θέα και η Αστυνομία δηλώνει ότι την… ψάχνει, τότε το επικοινωνιακό παιχνίδι έχει χαθεί προ πολλού για τις Αρχές.

Το ερώτημα που προκύπτει: Ψάχνουν την Annie Alexui για λόγους δικαιοσύνης ή για να σταματήσουν τα βίντεο που προκαλούν «πονοκέφαλο» σε επώνυμους;

Α.Ν.