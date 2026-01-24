Το εµπόριο από τις κατεχόµενες στις ελεύθερες περιοχές µέσω του Κανονισµού για την Πράσινη Γραµµή την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2025, ανήλθε στα 6,6 εκατομμύρια ευρώ.

Σύµφωνα µε το Τουρκοκυπριακό Εµπορικό Επιµελητήριο των κατεχοµένων, υπήρξε σε σχέση µε το 2024 µείωση της τάξης του 18%. Η µείωση οφείλεται, κυρίως, στις αγοραπωλησίες στα δοµικά υλικά, λαχανικά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ηλεκτρικά καλώδια κ.ά.

Πάντως ανεξαρτήτως της µείωσης, που οφείλεται και στη γραφειοκρατία στα κατεχόµενα, το εµπόριο καλά κρατεί. Τα λεφτά είναι πολλά και συνιστούν εν πολλοίς ένεση για την οικονοµία των κατεχοµένων.

Κ.ΒΕΝ.