Οι πυροβολισμοί στη Λάρνακα, το «videogate», οι συσχετισμοί του πολιτικού προσωπικού με απατεώνες που βαφτίζονται «επιχειρηματίες» και βασανίζουν τη Λάρνακα, οι χρηματοδοτήσεις των ντιβέλοπερς, οι καταγγελίες εναντίον βουλευτών και δημάρχων και άλλα που συμβαίνουν εδώ, δεν είναι συστατικά μιας (φυσιολογικής) χώρας που προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαν να είναι συστατικά μιας μπανανίας και μάλιστα άλλων εποχών, ειδικά τη στιγμή που τα ερωτήματα δεν απαντώνται.

Οι πολίτες αισθάνονται πως η (διακομματική) εξουσία τους υποτιμά, γιατί αγνοεί επιδεικτικά τις ανάγκες και τους κανόνες της διαφάνειας και της δημοκρατίας. Ναι, φυσικά το Προεδρικό πρέπει να απαντήσει για τον υπόκοσμο, αλλά και όσες επίσημες ή ανεπίσημες καταγγελίες δημοσιοποιούνται.

Κάτι τέτοιο δεν θα σημαίνει αναγνώριση της πηγής -όποια κι αν είναι, όσο σοβαρή κι αν φαίνεται- αλλά σεβασμό απέναντι στην κοινωνία που περιμένει εξηγήσεις. Δεν δόθηκαν. Ούτε για το βίντεο ούτε για τη Λάρνακα ούτε για τίποτα. Προτιμούν -οι κρατούντες- να αυτολιβανίζονται για «καλά» που δεν βλέπουν ή δεν νιώθουν οι πολίτες, λες και θέλουν να επιβεβαιώσουν πως υπάρχουν δύο κόσμοι, μέσα και έξω από τα ανάκτορα. Μα στη μικρή Κύπρο;

ΑΛ.ΜΙΧ.