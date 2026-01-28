Παρά το γεγονός ότι η κοινότητα Μαζωτού αντιδρά με διαμαρτυρίες, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη Πέμπτη απέρριψε την αίτηση του Κοινοτικού Συμβουλίου για τη χρήση του επίμαχου κρατικού τεμαχίου για δεντροφύτευση. Στο τεμάχιο αυτό προγραμματίζεται μονάδα παραγωγής έως και 40.000 κ.μ. νερού ημερησίως, με κόστος που αγγίζει τα €64 εκατομμύρια έως το 2032.

Η απόφαση δίνει το πράσινο φως για απαλλοτριώσεις δρόμων πρόσβασης και εγκατάσταση ηλεκτρικού υποσταθμού, μετατρέποντας μια περίκλειστη γη σε βιομηχανική καρδιά παραγωγής νερού, με τις εργασίες να προγραμματίζονται να αρχίσουν εντός του 2026. Με τις εισροές στα φράγματα σε απογοητευτικά επίπεδα, η Κυβέρνηση επιλέγει τη σύγκρουση με την τοπική κοινωνία προκειμένου να αποφύγει τον εφιάλτη των περικοπών.

Μένει τώρα να διαφανεί πόσο αποφασισμένοι είναι οι κάτοικοι της περιοχής να συγκρουστούν μέσω κινητοποιήσεων για το προτεινόμενο έργο που έχει προϋπολογιστεί και έχει καθοριστεί και η διάρκεια σύμβασης στα 7 έτη.

Α.Ν.