Για μία ακόμα φορά, τα προβλήματα των ειδικών σχολείων αλλά και οι ελλείψεις που υπάρχουν σε κέντρα φροντίδας ατόμων με αναπηρίες, και κυρίως νοητικές, με αποτέλεσμα όταν αποφοιτούν από τα σχολεία τους να μένουν ξεκρέμαστα, τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής.

Όλα τα πιο πάνω, αρκετά από τα οποία παραμένουν άλυτα, σε συνδυασμό και με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην ετοιμασία νέας νομοθεσίας για τον εκσυγχρονισμό της Ειδικής Εκπαίδευσης, προκάλεσαν το ξέσπασμα του βουλευτή της ΔΗΠΑ, Αλέκου Τρυφωνίδη.

Αφού αναφέρθηκε σε δηλώσεις της υπουργού Παιδείας από το 2025 για την ετοιμασία του εν λόγω νομοσχεδίου και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται, τόνισε πως πρόκειται για θέματα υψίστης προτεραιότητας καθώς αρκετά παιδιά δεν έχουν πού να πάνε και πού να μείνουν. Όσο για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται αναφορικά με αυτό το θέμα, αναφέρθηκε σε «πολιτική εξαπάτηση».

ΛΙΑ