Έφτασε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων για το μέλλον του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, με την Κυβέρνηση και τους φορείς της πόλης να καλούνται, πλέον, ν’ αποφασίσουν οριστικά για την τύχη των δύο υποδομών. Το βάρος πέφτει στην Κυβέρνηση που οφείλει, σε πρώτο στάδιο, να ξεκαθαρίσει το σκηνικό και να πάρει επιτέλους απόφαση για την πρόταση της μετόχου της Kition, που ζητά να συνεχίσει την πολυδιαφημισμένη επένδυση του €1.2 δισ. που κατέρρευσε πανηγυρικά.

Οφείλουν, όμως, ν’ ανοίξουν τα χαρτιά τους και οι φορείς της Λάρνακας, για να γνωρίζουν οι κάτοικοι της πόλης τι αναπτύξεις οραματίζονται για τις δύο υποδομές. Είναι έτοιμοι ν’ αποδεχθούν έργα μεγαθήρια, που μακροπρόθεσμα ενδέχεται να δημιουργήσουν κοινωνικές ανισότητες και πολίτες δύο ταχυτήτων, όπως συνέβη στη Λεμεσό; Ή θέλουν, όπως πολλοί διακήρυτταν, ήπιες αναπτύξεις για να διαφυλαχθεί το ανθρώπινο πρόσωπο και ο χαρακτήρας της πόλης;

Ν.Χ