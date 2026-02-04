«Το οποιοδήποτε μέλλον της Γάζας περνά από τα ”τρία Α”: Αφοπλισμός της Χαμάς, Αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και Απο-ριζοσπαστικοποίηση της παλαιστινιακής κοινωνίας». Ειδικά το τελευταίο, που ανέφερε και ο πρέσβης του Ισραήλ στη Λευκωσία, Όρεν Ανόλικ, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον «Φ» και στον Κωστή Κωνσταντίνου, μας θυμίζει -τόσο ανυπόφορα- την «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας.

Το συνηθίζουν οι ισχυροί κάθε εποχής, να λένε πως ό,τι κάνουν, το κάνουν για το καλό των λαών τους οποίους σκοτώνουν. Οι Οθωμανοί έσφαζαν τους άπιστους, ο Τζένγκις Χαν ήθελε το καλό της Μογγολίας, ο Χίτλερ να… ευεργετήσει την αρία φυλή, οι Αμερικάνοι να εκδημοκρατίσουν το (μισό) Ισλάμ ή να «συνεφέρουν» την Ιαπωνία και πάει λέγοντας.

Στο μεταξύ, μήνες μετά την εκεχειρία, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τη Γάζα. Οι Παλαιστίνιοι μετρούν 37 νεκρούς τις τελευταίες ώρες, οι πόλεις είναι ισοπεδωμένες, ο λαός καταρρακωμένος και τα φαντάσματα των Τραμπ, Νετανιάχου και Ερντογάν πλανώνται πάνω από τη Λωρίδα. Πάντως, ο πρέσβης του Ισραήλ, που θεωρεί αναξιόπιστη και την Παλαιστινιακή Αρχή, επιθυμεί μια «πιο ορθολογική ηγεσία» για τη Γάζα. Πιο απλά, έναν ελεγχόμενο αχυράνθρωπο των ισραηλινών κατοχικών δυνάμεων. Όπως όλοι οι ένοχοι, στα εκκολαπτόμενα προτεκτοράτα, μετά τις σφαγές. Έτσι θα εξαφανιστεί η Χαμάς, νομίζει;

ΑΛ.ΜΙΧ.