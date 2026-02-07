Οι νέες διατιμήσεις που αναμένεται να προωθηθούν από το υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση έχουν ξεκάθαρα τιμωρητικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η κατανάλωση νερού για την οικιακή διατίμηση που ξεπερνά τα 60 κυβικά μέτρα μηνιαίως, θα εκτινάσσει τη χρέωση στα €5 ανά κυβικό μέτρο. Ωστόσο, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) πάει ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας από το υπουργείο Εσωτερικών μια ακόμα πιο αποτρεπτική ζώνη στα €10 ανά κυβικό μέτρο για όσους επιμένουν να καταναλώνουν πέραν των 81 κ.μ. Πρόκειται για διατιμήσεις ανά μήνα που θα αφορούν πλέον όλα τα νοικοκυριά παγκύπρια. Ανάλογα, οι ΕΟΑ που χρεώνουν το νερό ανά διμηνία, τριμηνία ή ακόμα και τετραμηνία θα επιβάλουν τις ανάλογες χρεώσεις για υπερκατανάλωση.

Πλέον το νερό είναι κοινωνικό αγαθό σε ανεπάρκεια και επομένως η Κυβέρνηση στην προσπάθειά της να κερδίσει το στοίχημα της οριζόντιας μείωσης 10% στην παροχή νερού προς τους ΕΟΑ και άλλους φορείς ύδρευσης, ώστε να μην υπάρξουν περικοπές νερού κατακαλόκαιρα, αποφάσισε όπως η υπερκατανάλωση να πληρώνεται χρυσή. Και όποιος αρνείται να το σεβαστεί, θα καλείται να πληρώνει το νερό ως είδος πολυτελείας.

Α.Ν.