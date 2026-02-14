Ομολογουμένως, από τον καιρό που ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Κώστας Φυτιρής, δεν ησύχασε. Από τις Κεντρικές Φυλακές μέχρι το οργανωμένο έγκλημα και από τις καταγγελίες της Annie Alexoui μέχρι τα εσωτερικά θέματα της Αστυνομίας και τον χείμαρρο Λοϊζίδη, δεν έχει μέρα ήρεμη. Κι όμως, μέσα σε όλο αυτό το αλαλούμ, ο Υπουργός δέχτηκε άλλη μια επιστολή με την οποία του ζητείται συνάντηση.

Αποστολέας αυτής της επιστολής είναι η ΠΟΕΔ, η οποία ζητά από τον κ. Φυτιρή να συναντηθούν για να συζητήσουν σοβαρά ζητήματα που αφορούν στην αύξηση των φαινομένων ακραίων επιθετικών και αντικοινωνικών συμπεριφορών αλλά και στην προστασία της σχολικής κοινότητας από φαινόμενα βίας και παραβατικότητας. Ένας – ένας, να σας προλάβει όλους.

