Η ανακοίνωση των τουριστικών φορέων της Πάφου για επάνοδο της Aegean στο δρομολόγιο Πάφος – Αθήνα, μπορεί να αντιμετωπίσθηκε με ικανοποίηση από τους πολίτες, που βλέπουν και μια ακόμη εναλλακτική για τον αγαπημένο προορισμό όλων των Κυπρίων, αλλά καλού – κακού ας κρατάμε μικρό καλάθι. Καθότι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους ο ελλαδικός αερομεταφορέας δεν μας είναι άγνωστος στην Πάφο. Τρεις φορές είχε αρχίσει το συγκεκριμένο δρομολόγιο και το διέκοψε ξαφνικά και τις τρεις, λίγες μόνο πτήσεις μετά. Το γιατί, δεν εξηγήθηκε ποτέ επαρκώς.

Κάποιοι λένε για ασύμφορο κόστος, κάποιοι για στρατηγική του αερομεταφορέα, προκειμένου να βγάλει από το εν λόγω δρομολόγιο άλλες εταιρείες και μετά να το αφήσει και ο ίδιος και πάει λέγοντας. Και ούτε έχει σημασία για μας. Σημασία έχει να παραμείνει αυτή τη φορά στο αεροδρόμιο Πάφου. Αλλιώς, βράσε όρυζα.

Ντόρα