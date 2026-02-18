Δεν εξασφαλίστηκε επαρκής μαρτυρία που να στοιχειοθετεί την ενοχή των Δημήτρη Συλλούρη και Χριστάκη Τζιοβάννη στην υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων, μετά το ρεπορτάζ του Al Jazeera.

Ή μάλλον καλύτερα, όπως άφησε να νοηθεί και το Κακουργιοδικείο, η κατηγορούσα Αρχή -δηλαδή η Νομική Υπηρεσία- δεν φρόντισε να προσκομίσει επαρκή μαρτυρία ώστε να μπορέσουν οι κατηγορίες να αποδειχτούν.

Κι άντε να πεισθεί η κοινή γνώμη ότι έγινε σωστή νομική προετοιμασία κι ότι οι «επαρκείς μαρτυρίες» είναι ίσες για όλους, όχι μόνο για τον λαουτζίκο.

ΕΜ