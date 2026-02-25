Η προσπάθεια πολλών να προκαλέσουν ζημιά στον Φειδία έχει καταντήσει γελοία. Θυμήθηκαν μετά από μήνες λειτουργίας της εφαρμογής ότι υπάρχει θέμα με τα προσωπικά δεδομένα, δέκα περίπου μέρες πριν τις εκλογές για επιλογή των υποψηφίων βουλευτών.

Και πρόβλημα να υπάρχει, που άργησαν να το μυριστούν, είναι τόσο δύσκολο να κατανοήσουν ότι το μήνυμα που σήμερα λαμβάνει ο κόσμος είναι πως το σύστημα πολεμά τον Φειδία; Ο απλός πολίτης που παρακολουθεί, τόσο απλά σκέφτεται και με τέτοια ευκολία κρίνει.

Όπως ήταν απολύτως αναμενόμενο, του Φειδία δεν του καίγεται καρφί για το αίτημα της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και το διοικητικό πρόστιμο που πιθανότατα θα του επιβληθεί. Αντίθετα, μετά χαράς αξιοποιεί το ζήτημα για άλλη μια φορά επικοινωνιακά, όπως γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλο στον χώρο.

Με τέτοιες πάσες ο Φειδίας θα καταλήξει στο τέλος με διψήφιο αριθμό εδρών και κάποιοι το βράδυ των εκλογών θα ψάχνουν ξανά να βρουν το λάθος.

ΕΜ