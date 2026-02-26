Μετά τη γενική κατακραυγή, το ενδεχόμενο μείωσης των υψηλών συντάξεων, με στόχο να χρηματοδοτηθεί η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων φαίνεται να παραμερίζεται. Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, όλοι οι κοινωνικοί εταίροι (εργοδότες και συντεχνίες) τόνισαν ότι δεν αποδέχονται τέτοια λύση, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στην Κυβέρνηση.

Χθες, μετά τη συνάντηση των συντεχνιών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, ερωτηθείς για το συγκεκριμένο σημείο, ανέφερε ότι αυτή ήταν μία από τις επιλογές που έδωσε ο αναλογιστής και αφορούσε σενάριο μείωσης κατά 2 – 5% των συντάξεων σε 5 – 10% των συνταξιούχων.

Και διευκρίνισε: «Και η δική μας άποψη είναι ότι αυτό το σενάριο θα πρέπει να παραμεριστεί και να παραμείνουμε σε σενάρια στα οποία δεν τίθεται οποιαδήποτε μείωση κεκτημένων δικαιωμάτων οποιουδήποτε συνταξιούχου. Θα βρούμε τρόπους να το επιλύσουμε». Μετά και από αυτό, το θέμα μάλλον θα πρέπει να θεωρείται λήξαν.

Αγ.Αγ.