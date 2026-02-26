Το μεταγραφικό παζάρι μεταξύ των κομμάτων ενόψει των εκλογών είναι έντονο. Δεν είναι λίγοι οι υποψήφιοι που προέρχονται από άλλα κόμματα ή άλλες ιδεολογικές αφετηρίες.

Στη περίπτωση του ΔΕΚ, υποψήφιος με το κόμμα στις βουλευτικές εκλογές για το 2026, ήταν αριστίνδην υποψήφιος με το ΕΛΑΜ το 2021.

Μάλιστα, σύμφωνα και με πληροφορίες, ο εκπρόσωπος των φοιτητών του ΔΕΚ ήταν μέλος της φοιτητικής παράταξης του ΕΛΑΜ μέχρι πέρυσι, ενώ ο πρώην πρόεδρος της Νεολαίας του ΕΛΑΜ και υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές το 2021, πλέον είναι μέλος του ΔΕΚ.

Ακόμη, στο ΔΕΚ έχει ενταχθεί και πρώην κοινοβουλευτικός συνεργάτης του ΕΛΑΜ.

Π.Ε.