Ας πάρει επιτέλους κάποιος την απόφαση και να ανοίξει τη συζήτηση για αποχώρηση των βρετανικών βάσεων από την Κύπρο. Δεν γίνεται, όποτε θυμηθεί να βομβαρδίσει κάποια χώρα το τρομοκρατικό τόξο (ΗΠΑ, Ισραήλ, Βρετανία) να τίθεται εν αμφιβόλω η ασφάλεια και η ύπαρξη της Κύπρου και του λαού της, χωρίς να πειράξει κανέναν.

Ακόμα και αν οι κυπριακές κυβερνήσεις έχουν δεθεί στο άρμα των λεγόμενων ισχυρών της γης, δεν νομιμοποιούνται να εμπλέκουν τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας σε τόσο σκοτεινές συνθήκες, όταν η μισή χώρα είναι υπό κατοχή. Είναι υποχρεωμένοι να συζητήσουν για τις βάσεις ως αποικιοκρατικό κατάλοιπο που πρέπει να εξαλειφθεί.

Να παραδειγματιστούν από τον Μαυρίκιο, μια μικρή χώρα που έφτασε μέχρι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τη λεγόμενη κυριαρχία των βρετανικών βάσεων στο Αρχιπέλαγος Τσάγος. Η Κύπρος, που παλεύει για το ευρωπαϊκό κεκτημένο και προεδρεύει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δεν μπορεί να απαιτήσει την αποχώρηση των βρετανικών βάσεων, που δεν ωφελούν σε τίποτα και θέτουν σε κίνδυνο ολόκληρο το νησί μας;

Αυτά με αφορμή την επίθεση της Κυριακής. Τι είναι αυτό που δεσμεύει τις ανίκανες κυπριακές κυβερνήσεις; Ποιά ψευδαίσθηση και ποιά μεγαλομανία;

ΑΛ.ΜΙΧ.