Στην πολύπαθη ιστορία της Κύπρου καθιερώθηκαν πολλοί ατεκμηρίωτοι μύθοι. Ένας απ’ αυτούς υποβάλλει ότι για τα δεινά μας φταίει ο Μακάριος, ο οποίος αντί να μας βάλει στο ΝΑΤΟ, μας οδήγησε στους Αδέσμευτους, πατώντας σε δύο βάρκες. Αγνοούν, βεβαίως, ότι όχι μία αλλά τρεις τουλάχιστον φορές, ο Αρχιεπίσκοπος το επιδίωξε επισήμως, βρήκε, όμως, απέναντί του την απόλυτη άρνηση των Δυτικών.

Οι ίδιοι παντογνώστες, πολιτικοί τε και… λαϊκοί, εκφράζονται με θαυμασμό για την Τουρκία και τον μέγα Ερντογάν, που με μαεστρία πατά συνεχώς σε δύο βάρκες, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του και αποκομίζοντας οφέλη για τη χώρα του. Τώρα που ο Χριστοδουλίδης ανέπτυξε ισχυρούς δεσμούς με τη Δύση και δηλώνει επιθυμία για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, ακούει τα εξ αμάξης, επειδή συνταυτίζεται με τους κακούς και εκθέτει το νησί σε κίνδυνο.

Πέστε μου, λοιπόν, κι εσείς, δεν έχω δίκαιο να ομολογώ που δεν βρίσκεται η ίσια μας; Όπως λέει κι ο Φουτούλλης, «ό,τι κάμουμεν εμείς, εν λάθος».

ΠΑΥ.Κ.ΠΑΥ.