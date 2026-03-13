Δεν μας έφταναν οι βουλευτές, δεν μας έφταναν οι υποψήφιοι βουλευτές, τώρα πρέπει να βλέπουμε προωθητικά και εν δυνάμει υποψήφιων βουλευτών.

Ο υποψήφιος, του υποψήφιου, ω υποψήφιε! Όταν πριν από μερικά χρόνια λέγαμε ως αστείο ότι ο μισός πληθυσμός της Κύπρου κατέρχεται στις εκλογές, δεν φανταζόμασταν ότι σήμερα, δεν θα ήμασταν πολύ μακριά από αυτό το σενάριο. Δηλαδή, μόνο από τα έδρανα της Βουλής μπορεί κάποιος να προσφέρει στα κοινά; Ή μήπως είναι τόσο ελκυστική αυτή η καρέκλα;

Με τους μισθούς, τα ωφελήματα, τα αφορολόγητα, τους βοηθούς, τα γραφεία; Τα οποία παρεμπιπτόντως για κάποιους δεν είναι αρκετά. Για να δούμε εν τέλει κατά πόσο θα εκλεγούν και εδώ οι άριστοι των αρίστων.

Αγ.Αγ.