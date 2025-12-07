Δεν κρύβει λόγια. Ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ, Λουκάς Φουρλάς δεν έχει κανένα πρόβλημα να κακίσει την ΕΕ ότι τρέχει πίσω από τις εξελίξεις και επισημαίνει πως αφήνει κόστος η απουσία κοινής εξωτερικής πολιτικής και η ισότιμη συμμετοχή στο γεωπολιτικό τραπέζι μαζί με άλλους παγκόσμιους παίκτες. Καταγράφει τη σημασία που έχει για την Κυπριακή Δημοκρατία η στήριξη που εξασφαλίζει από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Στη συνέντευξή του στο «Φ», ο κ. Φουρλάς τονίζει με νόημα: «Δεν ξέρω πως θα ήταν η παρουσία της Κύπρου σήμερα εντός του Κοινοβουλίου εάν δεν υπήρχε το ΕΛΚ να μας στηρίζει στη βάση αρχών και αξιών. Χωρίς λαϊκισμούς, χωρίς τυμπανοκρουσίες και χωρίς να ζητούμε την αποκόμιση πόντων στο εσωτερικό». Ιδιαίτερα δηκτικός απευθύνεται και προς συναδέλφους του για να υποδείξει πως αποφεύγει εσκεμμένα τις ανούσιες αντιπαραθέσεις που αποζητούσαν και αποζητούν χειροκροτήματα και likes στο εσωτερικό μέτωπο. Μηνύματα στέλνει και στο συναγερμικό στρατόπεδο ενόψει εκλογών σημειώνοντας πως το διακύβευμα είναι το μέλλον της νέας γενιάς.

–Η Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνει ακόμη τα πατήματά της σε διάφορα σοβαρά ζητήματα και συνεχώς τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Ποια είναι η δική σας θέση για την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα; Τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει και γιατί δεν αλλάζει τόσο καιρό;

-Δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Η ΕΕ μού θυμίζει σήμερα έναν γίγαντα με ξύλινα πόδια. Πληρώνουμε την απουσία κοινής εξωτερικής πολιτικής και στρατού, κάτι που τονίζω εμφαντικά τα τελευταία έξι χρόνια. Δυστυχώς, τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, ως ουραγοί, αδυνατώντας να κάτσουμε στο γεωπολιτικό τραπέζι ως ίσοι μεταξύ ίσων με άλλους παγκόσμιους παίκτες. Έστω και τώρα ας καταλάβουμε ότι αυτό που θα καθορίσει τις εξελίξεις είναι αν και πότε θα αποκτήσουμε την αξιοπιστία, τη στρατιωτική ισχύ και τη διπλωματική επιρροή που χρειάζεται για να καταστούμε παγκόσμιος παίκτης. Έχουμε ήδη αργήσει πολύ.

–Τα πυρά του Ευρωκοινοβουλίου δέχεται συχνά πυκνά και η ίδια η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με επαναλαμβανόμενες προτάσεις μομφής. Είστε ένας από τους επικριτές της, όμως στις ψηφοφορίες την υποστηρίξατε.

-Το θέτω προς προβληματισμό. Αποδυναμώθηκε ή ενδυναμώθηκε η κ. φον ντερ Λάιεν με τις τρεις απανωτές μομφές τις οποίες και κέρδισε; Είμαι ο πρώτος που της ασκεί έντονη κριτική εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αλλά και δημόσια από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου. Έχω κι εγώ πάρα πολλά να της καταλογίσω, όπως την πολιτική των δύο μέτρων και των δύο σταθμών. Τρανταχτό παράδειγμα η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Πέραν όμως από τα λαϊκίστικα και εύηχα συνθήματα που χαϊδεύουν τα αφτιά, θέτω ακόμη έναν προβληματισμό. Αν έχανε η κ. φον ντερ Λάιεν, που σήμαινε και τη διάλυση της Επιτροπής, η Ευρώπη θα ήταν σε καλύτερη ή σε χειρότερη μοίρα σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο, ακέφαλη; Σε αυτό το ερώτημα αυτοί που λαϊκίζουν δεν έδωσαν ποτέ πειστική απάντηση.

–Ανήκετε στη μεγαλύτερη Πολιτική Ομάδα, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο εν πολλοίς καθορίζει και την ατζέντα των θεμάτων ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου. Πόσο δίπλα μας στέκεται το ΕΛΚ αλλά και ο Πρόεδρός του Μάνφρεντ Βέμπερ;

-Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την πρώτη στιγμή αυτό που κάνω είναι να υπερασπίζομαι τα συμφέροντα της Κύπρου σε ένα ολοένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό πεδίο. Η προσωπική σχέση που διατηρώ, ως επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στο ΕΛΚ, τόσο με τον πρόεδρο Βέμπερ όσο και με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, αλλά και με τους πλείστους του ΕΛΚ, αποτελεί εχέγγυο της στήριξής μας όταν χρειαστούμε τη βοήθεια τους. Το ΕΛΚ έχει αποδείξει τη στήριξη του σε μας, σε κρίσιμες στιγμές και δεν χρειάζεται πιστοποιητικά από κανέναν. Δεν ξέρω πως θα ήταν η παρουσία της Κύπρου σήμερα εντός του Κοινοβουλίου εάν δεν υπήρχε το ΕΛΚ να μας στηρίζει στη βάση αρχών και αξιών. Χωρίς λαϊκισμούς, χωρίς τυμπανοκρουσίες και χωρίς να ζητούμε την αποκόμιση πόντων στο εσωτερικό. Αυτή είναι μία τακτική που δεν υπηρέτησα ποτέ μου.

–Λέχθηκαν και γράφτηκαν πολλά για την εξάδα των ευρωβουλευτών της Κύπρου και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ σας. Ποια είναι η πραγματικότητα σε αυτό το θέμα και πόσο επηρεάζει το έργο σας;

-Ακούστε κάτι. Από την πρώτη στιγμή της εκλογής μου δήλωσα και υπηρετώ την αρχή ότι το κόμμα μου είναι η Κύπρος. Είναι φυσικό να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και έντονες διαφωνίες σε πολλές περιπτώσεις. Απέφυγα εσκεμμένα τις ανούσιες αντιπαραθέσεις που αποζητούσαν και αποζητούν χειροκροτήματα και likes στο εσωτερικό μέτωπο. Πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι το πεδίο δράσης μας είναι το ευρωπαϊκό. Σε ότι αφορά την ομάδα των έξι, αυτήν έστειλε ο λαός στις Βρυξέλλες και οφείλω να το σεβαστώ, εκφράζοντας ετοιμότητα για συνεργασία, τείνοντας παράλληλα το χέρι μου προς όλους. Την ίδια, όμως, ώρα, καθιστώ ξεκάθαρο ότι δεν δέχομαι από κανέναν να αμφισβητεί τον πατριωτισμό μου προκειμένου να πάρει πέντε δέκα πολιτικούς πόντους στην Κύπρο. Αυτό δεν το ανέχθηκα, δεν το ανέχομαι και θα το αναδεικνύω όπου μπορώ.

–Όμως, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούσαμε τον ευρωβουλευτή του ΕΛΑΜ Γεάδη Γεάδη να κατηγορεί όλους τους άλλους ευρωβουλευτές ότι δεν πείθετε τις Πολιτικές σας Ομάδες για να στηρίξετε τα ψηφίσματα που ο ίδιος φέρνει ενώπιον της Ολομέλειας και είναι καταδικαστικά για την Τουρκία.

-Η απάντησή μου είναι πολύ απλή. Θέλουμε να είμαστε ωφέλιμοι και παραγωγικοί για την πατρίδα μας ή θέλουμε να χαϊδεύουμε τα αφτιά στο εσωτερικό; Πρέπει να ξέρουμε πότε και που να δώσουμε τις μάχες μας. Φαίνεται ότι κάποιοι, δυστυχώς, ακόμη δεν κατανόησαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί στην ΕΕ. Η εμμονή για επανάληψη μιας αποτυχημένης τακτικής, να ζητούμε συνεχώς ψηφίσματα και συζητήσεις για το Κυπριακό, χωρίς να εξετάζουμε το γενικότερο πλαίσιο, το οποίο οφείλουμε να κατανοούμε, μας έφερε ήττες. Ήττες οι οποίες δυστυχώς καταβλήθηκε προσπάθεια να μετατοπιστούν στους ώμους άλλων, αντί να αναληφθεί η ευθύνη εκεί και όπου υπήρχε. Έστω και τώρα ελπίζω να κατανοούν όλοι ότι αυτό που χρειάζεται, εκεί που μας έστειλε ο λαός, είναι συνεργασία, σωστή ανάγνωση των δεδομένων και δράση εκεί και όταν πρέπει. Όλα τα υπόλοιπα εμπίπτουν στο παιγνίδι ενός ανούσιου λαϊκισμού, στο οποίο ούτε συμμετείχα ούτε θα συμμετάσχω. Επαναλαμβάνω, όμως, για άλλη μια φορά εμφαντικά, δεν επιτρέπω σε κανέναν, όποια κι αν είναι τα κίνητρά του, να αμφισβητεί τον πατριωτισμό μου.

–Να μου επιτρέψετε να επιμείνω και να σας πω ότι σε αυτήν τη θητεία το έργο των ευρωβουλευτών βρίσκεται υπό συνεχή αμφισβήτηση.

-Δεν θα μπω στη διαδικασία να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Το έργο που επιτελεί ο καθένας μας είναι καταγεγραμμένο και μόλις ένα κλικ μακριά από τους πολίτες, άρα δεν χρειάζονται τα Tik Tok και τα βιντεάκια που βλέπουμε στα social media και στόχο έχουν να αποδημήσουν αυτό που μέχρι σήμερα έχουμε επιτελέσει. Και επειδή έμαθα να μιλώ τεκμηριωμένα, θα μιλήσω για μένα. Σε έναν χρόνο έξι Γνωμοδοτήσεις, κατάθεση 82 Ερωτήσεων προς την Κομισιόν, δεκάδες παρεμβάσεις στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου και των αρμοδίων Επιτροπών, εκατοντάδες τροπολογίες στις Εκθέσεις. Να θυμίσω το συντριπτικό ψήφισμα για τους πέντε Ελληνοκύπριους που κρατούνταν όμηροι στα κατεχόμενα, χωρίς να υπάρξει ούτε μία αρνητική ψήφος.

Με πρωτοβουλία μου, φέραμε επίσης το θέμα των κακοποιημένων γυναικών από την τουρκική εισβολή του 1974 ενώπιον της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, η οποία επισκέφθηκε την Κύπρο, ενώ το ανθρωπιστικό θέμα των αγνοουμένων έφθασε στην καρδιά του Ευρωκοινοβουλίου και στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, με την παρουσία της Χαρίτας Μάντολες και του τουρκοκύπριου Ερπάι Ακανσόι. Μπορώ να πω κι άλλα πολλά. Το να μας αμφισβητούν κάποιοι εργολαβικά μπορεί να νομίζουν ότι εξυπηρετεί το αφήγημά τους. Πρέπει να καταλάβουν, όμως ότι η αλήθεια είναι εκεί. Τα στοιχεία είναι μετρήσιμα και το μόνο που επιτυγχάνουν, όσοι μας αμφισβητούν, είναι να κάνουν ζημιά στον τόπο.

Το διακύβευμα των βουλευτικών αφορά το μέλλον των παιδιών μας

–Θα ήθελα να περάσουμε και στα εσωκομματικά, να πάμε στον Δημοκρατικό Συναγερμό και στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Ποιος θα είναι ο δικός σας ρόλος σε αυτή την εκλογική διαδικασία και ποιο είναι το ζητούμενο ως προς το αποτέλεσμα;

-Επιτρέψτε μου να ξέρω το πόσο σημαντικό είναι στο ευρωπαϊκό πεδίο να υπάρχει ένας ισχυρός ΔΗΣΥ με έντονη και αξιόπιστη παρουσία. Δεν είμαι από αυτούς που κάνουν πολύ θόρυβο, είμαι από αυτούς που βοηθούν εκεί και όπου τους ζητηθεί φέρνοντας ουσιαστικά αποτελέσματα. Πολλές φορές όταν μου ζητήθηκε δήλωσα παρόν και να είστε σίγουροι ότι θα το πράξω και τώρα σε αυτή την κρίσιμη συλλογική προσπάθεια. Θα στηρίξω τους υποψηφίους της παράταξης με όλες μου τις δυνάμεις, προσδοκώντας ότι ο κόσμος θα καταλάβει το διακύβευμα αυτών των εκλογών που αφορά το μέλλον των παιδιών μας.

–Πως απαντάτε στις επικρίσεις ότι το κόμμα συνεχίζει να βρίσκεται σε ένα κλίμα εσωστρέφειας το οποίο προκάλεσαν οι προεδρικές εκλογές του 2023;

-Δεν θα αρνηθώ ότι η εσωστρέφεια πλήγωσε και πληγώνει τον κόσμο της παράταξης. Αυτή η εσωστρέφεια, όμως, δεν είναι μόνο στον ΔΗΣΥ, αλλά στα πλείστα των κομμάτων. Η μόνη απάντηση σε αυτή την εσωστρέφεια είναι η διαφάνεια, το να δίνεις λύσεις στα προβλήματα των πολιτών, με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις, να μιλάς με ειλικρίνεια και το να πείθεις ότι το εγώ ακολουθεί του εμείς. Η πρόεδρος του κόμματος προσπαθεί να βγάλει τον ΔΗΣΥ από αυτή την κατάσταση που παρέλαβε μετά τις προεδρικές και οφείλουμε σε αυτή την προσπάθεια να είμαστε δίπλα της και όχι απέναντι της να την αμφισβητούμε.

–Δεν είναι μυστικό ότι στην πολιτική ζωή υπάρχουν ατζέντες και προσωπικές φιλοδοξίες. Οι βουλευτικές θα είναι τεστ για τις προεδρικές και φαίνεται να υπάρχουν πολλοί εν δυνάμει υποψήφιοι στον ΔΗΣΥ. Που τοποθετείτε τον εαυτό σας σε αυτό το σκηνικό; Θα σας ενδιέφερε θέση στην ηγεσία του κόμματος ή σε κάποιο πολιτειακό αξίωμα; Και το ερωτώ αυτό επειδή είστε ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης και το 2019 και το 2024, στον ΔΗΣΥ.

-Στέλνω ένα μήνυμα προς όλες και όλους να φυλάξουν τις ατζέντες τους στα συρτάρια, να σηκώσουμε όλοι μανίκια και να πιάσουμε δουλειά, όχι για τον εαυτό μας, αλλά για το καλό της παράταξης και φυσικά της πατρίδας. Όσο για μένα σας δηλώνω κατηγορηματικά, όχι, τίποτα από όλα αυτά δεν με ενδιαφέρει. Βιωματικά ξέρω ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη και αυτό που έχουμε τώρα μπροστά μας είναι μια εκλογική μάχη που πρέπει να κερδίσουμε.

–Ο τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης επέλεξε το βήμα δικής σας εκδήλωσης για να στείλει αυστηρά μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση για την πορεία του κόμματος. Πολλοί σχολίασαν την παρέμβαση Αναστασιάδη και ως μια σαφή στήριξη προς το πρόσωπό σας. Πως το σχολιάζετε;

-Τιμή μου ο Πρόεδρος Αναστασιάδης να θεωρεί ότι φάνηκα αντάξιος της ψήφου των πολιτών. Από κει και πέρα ποιος μπορεί να αγνοήσει το τι λέει ένας πολιτικός, για δέκα χρόνια Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ένας ιστορικός Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, ειδικά όταν αυτός τονίζει ότι η παράταξη διέρχεται κρίσιμες ώρες καλώντας όλους να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Ποιος μπορεί να διαφωνήσει με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη όταν αυτό που λέει είναι να βάλουμε το γενικό καλό πάνω από όλα και πάνω από πρόσωπα και να το υπηρετήσουμε.

–Γίνεται έντονη συζήτηση στο κόμμα για τις σχέσεις Αναστασιάδη και Αβέρωφ με τον κόσμο να διερωτάται κατά πόσο αυτό ζημιώνει την παράταξη ενόψει εκλογών.

-Έχω την εντύπωση και δεν νομίζω να κάνω λάθος ότι και οι δύο, πρόσφατα μάλιστα, έχουν δεσμευτεί δημόσια ότι ενώνουν δυνάμεις για το καλό της παράταξης. Το κρατώ, το χαιρετίζω και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα βοηθήσει τα μέγιστα. Είμαι και με τους δύο σε επαφή, τους σέβομαι και συμφωνώ ότι το να ενώσουμε δυνάμεις είναι η μόνη επιλογή που έχουμε μπροστά μας.

–Πάντως, οι επερχόμενες βουλευτικές θα έχουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτήν που μέχρι σήμερα έχουμε συνηθίσει. Πολλοί κομματικοί σχηματισμοί είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν έδρα στο κοινοβούλιο με όπλο τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

-Ένα φαινόμενο το οποίο προσωπικά δεν με εκπλήττει, ήταν αναμενόμενο. Θυμηθείτε απλώς τι έγινε στις Ευρωεκλογές. Όταν οι πολίτες δεν βλέπουν λύσεις για το μεταναστευτικό, το στεγαστικό, την υγεία, την ακρίβεια, το κυκλοφοριακό και τόσα άλλα που τους ταλαιπωρούν, τότε είναι φυσικό επόμενο να στρέφονται προς τα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα και σχήματα. Αυτό δεν είναι μόνο κυπριακό, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Η τραγωδία όμως είναι ότι αυτά, όχι μόνο δεν προσφέρουν λύσεις, δεν έχουν ούτε θέσεις ούτε προτάσεις για επίλυση αυτών των προβλημάτων. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν ως κοινωνία για χάρη της αντίδρασης να διαλύσουμε τα πάντα; Αυτό ας το αποφασίσουν οι πολίτες.

Την πολιτική θα την καθορίζει η Άγκυρα

–Ποια η θέση σας στο Κυπριακό, το οποίο με την ανάδειξη του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, φαίνεται να ανακινείται και είχαμε μάλιστα και την πρώτη συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν και ακολουθεί δεύτερη στις 11 Δεκεμβρίου.

-Η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με μια λύση δύο κρατών, την παρουσία κατοχικών στρατευμάτων σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εσαεί εγγυήσεις τρίτων. Χαιρέτισα την ήττα Τατάρ, όμως είχα δηλώσει από την αρχή ότι αναμένω να δω επί της ουσίας τις πραγματικές προθέσεις του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη. Δεν είμαι αισιόδοξος από την παραδοχή του ότι εν πολλοίς την πολιτική του θα την καθορίζει η Άγκυρα, δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος όταν προσέρχεται με προαπαιτούμενα και απαιτήσεις μόνο και μόνο για να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου. Σκεφθείτε αν ο οποιοσδήποτε Ελληνοκύπριος ηγέτης, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσερχόταν στο διάλογο με προαπαιτούμενα, πόση κριτική θα δεχόταν ακόμη και στο εσωτερικό, επικρίνοντας τον ότι δεν θέλει λύση. Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να μείνουμε σταθεροί, σοβαροί και ενωμένοι, διεκδικώντας λύση που να διασφαλίζει τα δίκαια μας. Μια λύση λειτουργική που θα εξασφαλίζει την εθνική μας επιβίωση.

Κανονικοποίηση γιοκ για Τουρκία …ελέω SAFE

–Γίνεται προσπάθεια οι Ευρωπαίοι εταίροι μας να βάλουν την Τουρκία από την πίσω πόρτα μέσα στο SAFE. Πως μπορεί αυτό να αποτραπεί;

-Το λέω πολύ καθαρά. Κάποιοι προσπαθούν να εξυπηρετήσουν την Τουρκία χωρίς να το λένε δημόσια. Προωθούν μηχανισμούς, ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες που, αν περάσουν όπως προτείνονται, θα επιτρέψουν στην Τουρκία να έχει ρόλο σε ευρωπαϊκά συστήματα ασφαλείας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Η χώρα που κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος δεν μπορεί ταυτόχρονα να συμμετέχει σε ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ασφάλειας. Το SAFE είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την Ένωση, όμως όχι όταν χρησιμοποιείται για να δοθεί άλλοθι σε όσους θέλουν να κανονικοποιήσουν τον ρόλο της Τουρκίας. Και εγώ αυτό δεν πρόκειται να το δεχθώ, όσο και αν ενοχλεί κάποιους, ακόμη και εντός του ΕΛΚ στο οποίο έχω συγκρουστεί πάρα πολλές φορές για το συγκεκριμένο ζήτημα.