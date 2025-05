ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον. Την ταινία «Το πιο πολύτιμο φορτίο» του Μισέλ Χαζαναβίσιους προβάλλει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. Κατά τη διάρκεια ενός χιονισμένου χειμώνα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η γυναίκα ενός ξυλοκόπου βρίσκει στο δάσος ένα μωρό που το έχουν πετάξει από ένα τρένο με προορισμό το Άουσβιτς. Αποφασίζει να το περιθάλψει, παρά τις έντονες αντιρρήσεις του άντρα της. 8.30μ.μ.

Λεμεσός, Ρίο. Την ταινία «Κοντινό πλάνο», του Ιρανού σκηνοθέτη Αμπάς Κιαροστάμι προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού. Στην προσπάθειά του να σκηνοθετήσει την ταινία που ονειρεύεται, ο παθιασμένος σινεφίλ Χοσεΐν Σαμπζιάν αποφασίζει να παρουσιαστεί ως ο σπουδαίος Ιρανός σκηνοθέτης Mοχσέν Mαχμαλμπάφ. Όμως η οικογένεια στην οποία απευθύνεται για χρηματοδότηση υποπτεύεται την απάτη του και τον καταγγέλλει στην αστυνομία. Στη φυλακή ο Σαμπζιάν δέχεται την επίσκεψη του Άμπας Κιαροστάμι, που θέλει να καταγράψει την απίθανη ιστορία του. 8.15μ.μ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Art & Drama Studio. Βιωματικό εργαστήρι για την ματαίωση με τεχνικές Αυγούστου Μποάλ. To εργαστήρι πραγματεύεται τον ηλικιακό ρατσισμό και την ματαίωση που νιώθουν οι γυναίκες σήμερα. 19.00-21.00 για ενήλικες. Τηλ. 99-358663

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία. Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου. Έργα από τη συλλογή του παρουσιάζει ο Δρ Κυριάκος Π. Πιερίδης στην έκθεση με τίτλο «Υδατογραφίες Ευρωπαίων ζωγράφων του 19ου και 20ου αιώνα». Εγκαίνια από τον εικαστικό Νικόλα Παναγή 7.30μ.μ. 99831835. Μέχρι 14/5

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

koraï project space. «Bougainvilleas» της Ντέμπορα Ντελμάρ. Μέχρι 14/6

Γκαλερί Κ (22341122). Έκθεση κεραμικής με τίτλο «Διάλογοι με Πηλό II» με 217 κεραμικά έργα. Μέχρι 23/5.

Isnotgallery (99569498). Έκθεση με τίτλο «UFO: Robots Attack- Οι φλεγόμενες πετσέτες της Camille και του Nikita». Μέχρι 17/5

Marginalia (99657080). «Unapologetic» της Αννίτας Καλημέρη. Μέχρι 31/5

ΕΚΑΤΕ (22466426). Έκθεση ζωγραφικής της Αλεξίας Πασιά. Μέχρι 14/5

Γκλόρια (22762605). «Αναμνήσεις από το παρόν» της Νίτσας Χατζηγεωργίου. Μέχρι 17/5.

CVAR (22300994). Έργα Αυστραλών καλλιτεχνών περιλαμβάνει η έκθεση «Ταξίδια στην Κύπρο: καλλιτέχνες στην ανασκαφή του Θεάτρου Πάφου» (Journeys to Cyprus: Artists in the Paphos Theatre Excavation. Μέχρι 13/5

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση γλυπτικής του Νίκου Πετούση με τίτλο «Γεωμετρικοί συνειρμοί». Μέχρι 14/5

Λεβέντειος Πινακοθήκη- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22668838). Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9.

Art Seen (22006624). Έκθεση του Βασίλη Ζωγράφου και της Βίκυς Περικλέους με τίτλο « The unsettling event of an enigma». Μέχρι 19/5

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22661475). Έκθεση με τίτλο «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers / Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/09/2025.

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών- Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή και του Σουμέρ Ερέκ. Μέχρι 31/5

The Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση «Future in the Past». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Στην εξέλιξη της μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής στην Κύπρο εμβαθύνει η έκθεση με τίτλο «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και του Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7.

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). Έκθεση «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Χάνι του Ιμπραήμ (99486616). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Μήτηρ Απάντων Γαία». Μέχρι 18/5

Αρχαιολογικό Μουσείο (26955801). Στην έκθεση με τίτλο «Πώς ἐκινεῖτο» (How She Moved). συμμετέχουν οι καλλιτέχνιδες Κατερίνα Νεοφυτίδου και Γκρέις Σβιντ και η ποιήτρια Στέλλα Βοσκαρίδου. Μέχρι 29/5

ΣΙΝΕΜΑ

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας Σουλεϋμάν σε σκηνοθεσία Μπορίς Λοζκίν. Ο Σουλεϋμάν είναι ένας νεαρός μετανάστης από τη Γουινέα που δουλεύει ως ντελιβεράς στο Παρίσι. Προσπαθώντας να ανταπεξέλθει στις πιεστικές εργασιακές συνθήκες, έχει 48 ώρες να προετοιμαστεί για μια κρίσιμη συνέντευξη αίτησης ασύλου. 11,13,14/05 στις 8.30μ.μ. https://pantheon-theatre.com