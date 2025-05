ΘΕΑΤΡΟ

MASTERCLASS

Πλάτρες. Πολιτιστικό Κέντρο Πλατρών. H Fresh Target Theatre και ο Πάρις Ερωτοκρίτου φιλοξενούν τον διεθνώς αναγνωρισμένο σκηνοθέτη θεάτρου Declan Donnellan και τον σκηνογράφο Nick Ormerod σε ένα masterclass, με επίκεντρο τις εμπειρίες και τις σκέψεις τους σχετικά με τη σκηνοθεσία και τη διασκευή του κλασικού θεάτρου στο σύγχρονο πλαίσιο. To masterclass απευθύνεται σε ανερχόμενους σκηνοθέτες / σκηνοθέτριες, σκηνογράφους και θεατρικούς συγγραφείς. 12:00 – 14:00 99846645

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ

Πέρα Ορεινής. Πολυχώρος Τεχνών Αμυγδαλιά. 19.00: Προβολή ταινίας – De Profundis, των Βαγγέλη Γέττου, Βασιλικής Κυπραίου & Χάρη Παναγιώτου. 19.40: Αφήγηση παραμυθιού από την αφηγήτρια Ελενίτσα Γεωργίου. Οι εκδηλώσεις οργανώνονται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου για την Διαφορετικότητα.

ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Στέγη Χορού. Ο Γιώργος Μπίζιος παρουσιάζει τη περόφρμανς «right in the center of the matter». Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση και Q&A με το κοινό όσον αφορά την ιδέα και την θεματική του έργου με συντονίστρια την Λία Χαράκη. 7μ.μ. 99161977

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Μαζωτός, Μουσείο Κώστα Αργυρού. Βιωματικό Εργαστήρι για την Διεθνή Ημέρα Μουσείων: «Μέσα από τα μάτια σου: ιστορίες ενσυναίσθησης και σύνδεσης» με τη Θεοδοσία Χατζηθεκλή, 10:30 – 12:30

ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Λεμεσός, Θεατρικό Μουσείο. «Πρωινή βόλτα στα Μουσεία για όλη την οικογένεια», στις 10πμ. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 12 το μεσημέρι με την τελετή παράδοσης του γλυπτού ‘Δούρειος Ίππος’ προς το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου, το οποίο τοποθετήθηκε στο φουαγιέ του κτιρίου, από τον καλλιτέχνη Άντη Παρτζίλη στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Θεατρικού Μουσείου Κύπρου, Δήμαρχο Λεμεσού Γιάννη Αρμεύτη.

Βυζαντινό Μουσείο και Πινακοθήκη, Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ . ΄ Ανοικτό από τις 09:00 –17:00 με δωρεάν είσοδο. – 11:00 Βυζαντινοί ύμνοι από τον χορό Ιεροψαλτών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου «Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός» υπό τη διεύθυνση του Πρωτ. Δημητρίου Δημοσθένους Χώρος: Βυζαντινό Μουσείο

Λεβέντειος Πινακοθήκη . Δωρεάν είσοδος- 12:00–12:45. Ειδική ξενάγηση: Η Εξέλιξη του Τοπίου, από τον Ρομαντισμό στον Ιμπρεσιονισμό – Κόστος: Δωρεάν- 11.00–12.30 & 15.00–16.30 Οικογενειακό εργαστήρι: Ζωγραφίζοντας το μέλλον – Τέχνη, φύση και ο μεταβαλλόμενος κόσμος μας. Ηλικίες: Για οικογένειες με παιδιά ηλικίας 5-12 χρονών Δωρεάν Μουσείο Κώστα Αργυρού- 10:30–12:30 Βιωματικό εργαστήρι για γονείς και παιδιά με την εικαστικό θεραπεύτρια Θεοδοσία Χατζηθεκλή με τίτλο: «Μέσα από τα Μάτια σου – Ιστορίες Ενσυναίσθησης και Σύνδεσης». Κρατήσεις: 24433335 & info@costasargyroumuseum.org

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). «Νήματα- Ανάγλυφα μνήμης» της Άννας Κακουλλή. Μέχρι 31/5

Φωτοδός. Έκθεση φωτογραφίας του αρχιτέκτονα Ζήνωνα Σιερεπεκλή με τίτλο «Πανομοιότυπα Μέχρι 21/5.

koraï project space. «Bougainvilleas» της Ντέμπορα Ντελμάρ. Μέχρι 14/6

Γκαλερί Κ (22341122). Έκθεση κεραμικής με τίτλο «Διάλογοι με Πηλό II» με 217 κεραμικά έργα. Μέχρι 23/5.

Marginalia (99657080). «Unapologetic» της Αννίτας Καλημέρη. Μέχρι 31/5

Λεβέντειος Πινακοθήκη- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22668838). Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9.

Art Seen (22006624). Έκθεση του Βασίλη Ζωγράφου και της Βίκυς Περικλέους με τίτλο « The unsettling event of an enigma». Μέχρι 19/5

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22661475). Έκθεση με τίτλο «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Eins (99522977). Ατομική έκθεση του Σωκράτη Σωκράτους. Μέχρι 5/7

Οικογενειακό σπίτι Λουκίας Νικολαΐδου, Ειρήνης 65. Έκθεση με τίτλο «Ανατέλλων Αστήρ, Λουκία Νικολαΐδου». Διάρκεια: 16-18 Μαΐου & 23-25 Μαΐου.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers / Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/09/2025.

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών- Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή και του Σουμέρ Ερέκ. Μέχρι 31/5

The Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση «Future in the Past». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Στην εξέλιξη της μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής στην Κύπρο εμβαθύνει η έκθεση με τίτλο «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και του Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7.

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). Έκθεση «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Χάνι του Ιμπραήμ (99486616). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Μήτηρ Απάντων Γαία». Μέχρι 18/5

Αρχαιολογικό Μουσείο (26955801). Στην έκθεση με τίτλο «Πώς ἐκινεῖτο» (How She Moved). συμμετέχουν οι καλλιτέχνιδες Κατερίνα Νεοφυτίδου και Γκρέις Σβιντ και η ποιήτρια Στέλλα Βοσκαρίδου. Μέχρι 29/5

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον. Η ταινία «All we imagine as light» σε σκηνοθεσία Παγιάλ Καπάντια μας μεταφέρει στη Βομβάη, όπου η ρουτίνα μιας νοσοκόμας ταράζεται όταν λαμβάνει ένα απροσδόκητο δώρο από τον σύζυγό της. Η νεότερη συγκάτοικός της προσπαθεί μάταια να βρει ένα κρυφό σημείο στην πόλη για να μπορεί να βρεθεί με το αγόρι της. Ένα ταξίδι σε μια παραλιακή πόλη επιτρέπει και στις δύο να βρουν ένα χώρο για να εκδηλωθούν οι επιθυμίες τους. 17/18/20/21/22 Μαϊου 20:30. 17 Μαϊου 18:00 και 20:30. 18 Μαϊου 18.00 και 20:30. Με Αγγλικούς και Ελληνικούς υπότιτλους. Διάρκεια: 110′ https://pantheon-theatre.com