ΘΕΑΤΡΟ

ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Πάρκο Αθαλάσσας & Στέγη Χορού, Φεστιβάλ On Bodies (22-25/5). Πρόγραμμα: Πάρκο Αθαλάσσας, 5μ.μ.: «Resisting Extinction» της Όλιβ Μπιερίνγκα & Ότο Ράμσταντ/ Body Cartography. Στέγη Χορού Λευκωσίας, 8μ.μ.: Κωνσταντίνα Σκαλιώντα «SIDE EFFECTS» (30’), Mariia Bakalo «How to Hold in One Piece» (21’), Νάγια Τ. Καρακώστα «Awaken» (30’). Εισιτήρια: dancehouselefkosia.com/events-2

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Σκαλί Αγλαντζιάς, 8.30μ.μ. Η παράσταση- θρύλος «Όμορφη Πόλη» προς τιμήν του Μίκη Θεοδωράκη, την οποία σκηνοθέτησε ο Γιώργος Βάλαρης, έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο. Τραγουδούν οι Μανώλης Μητσιάς, Δημήτρης Μπάσης και Γιώτα Νέγκα. Ερμηνεύουν: Λυδία Κονιόρδου και Μιχάλης Σαράντης. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. Επόμενη: 25/5 Λευκωσία,

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 8.30μ.μ. Η σπουδαία ορχήστρα της Κούβας Orquesta Revé έρχεται στην Κύπρο για να μάς παρασύρει στους ρυθμούς του τσανγκούι. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy και σε όλα τα ACS couriers.

Καλοπαναγιώτης, Προαύλιο Μονής Λαμπαδιστή, 8μ.μ. Eco-Arts Residency. O Μιχάλης Ττερλικκάς και η Μούσα, σε μια βραδιά μουσικής συνάντησης Κύπρου και Ιταλίας, Είσοδος ελεύθερη.

Λεμεσός, Ίδρυμα PSI, 6μ.μ. «PSI Opera». Συναυλία με τους Ξένια Μπελολιπέτσκαγια και Ανδρέα Αροδίτη, με τον Ζμπίνεκ Μαρούσκα στο πιάνο.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, CSI terrace (Ρηγαίνης 62), 7.30μ.μ. Φεστιβάλ Κινηματογράφου για τη Διαφορετικότητα. «Billy Elliot» του Στίβεν Ντάλντρι

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, Δημοτικός Κήπος, 4.30μ.μ. Femme Fest Cyprus 2025- 4ο Φεστιβάλ Προώθησης της Έμφυλης Ισότητας. Θεατρική παράσταση «Ματζιελλεμένες» short του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, μουσική παράσταση «Αλλού σε λέγανε Γιουδήθ, εδώ Μαρία». femmefestcy.com

Λεμεσός, Opus Events Venue. 3ο Cult Experiences Festival με τα Cyprus Music Video Festival, Cyprus Fashion Film Festival και Cyprus Dance Film Festival, 99912019, cultexperiences.com

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). Αφηγηματική έκθεση «Υδάτινα αφηγήματα». Μέχρι 5/6

Γκλόρια (22762605). Κατερίνα Ξενοφώντος «3650 Βήματα». Μέχρι 11/6

Αποκάλυψη (22300150). «Νήματα- Ανάγλυφα μνήμης» της Άννας Κακουλλή. Μέχρι 31/5

koraï project space. «Bougainvilleas» της Ντέμπορα Ντελμάρ. Μέχρι 14/6

Marginalia (99657080). «Unapologetic» της Αννίτας Καλημέρη. Μέχρι 31/5

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Lumière (25344141). «Ταξίδι Νέας Αρχής» των Σύρων καλλιτεχνών Ναουάρ Σαρτούχ και Ιμάντ Χαμπάμπ. Μέχρι 3/6

Eins (99522977). Ατομική έκθεση Σωκράτη Σωκράτους. Μέχρι 5/7

Οικογενειακό σπίτι Λουκίας Νικολαΐδου, Ειρήνης 65. «Ανατέλλων Αστήρ, Λουκία Νικολαΐδου». Μέχρι 25/5

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών- Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Έκθεση Ρήνου Στεφανή και Σουμέρ Ερέκ. Μέχρι 31/5

The Edit Gallery (25251710). «Future in the Past». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Αρχαιολογικό Μουσείο (26955801). «Πώς ἐκινεῖτο» (How She Moved). Μέχρι 29/5

ΣΙΝΕΜΑ

Νέες ταινίες: Mission: Impossible– The Final Reckoning, Lilo & Stich (GR/ EN)

Συνεχίζουν: Final Sestination: Bloodlines, A Minecraft Movie, Until Dawn, The Accountant 2, Thunderbolts, Sinners, Kayara (GR)

Κ- Σίνεπλεξ 77778383, ΡΙΟ 25363811