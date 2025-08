ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, 9μ.μ. (προσέλευση στις 8μ.μ.). Το Θέατρο Πορεία επανέρχεται στο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος και παρουσιάζει τη σοφόκλεια εκδοχή της Ηλέκτρας με τη σκηνοθετική υπογραφή του Δημήτρη Τάρλοου και με μια εξαιρετική διανομή πρωταγωνιστών και συντελεστών, συνθέτοντας μια παράσταση καλλιτεχνικής πυκνότητας. Παίζουν: Λουκία Μιχαλοπούλου, Αναστάσης Ροϊλός, Ιωάννα Παππά, Γιάννης Αναστασάκης, Γρηγορία Μεθενίτη, Νικόλας Παπαγιάννης, Περικλής Σιούντας. Διάρκεια: 90’. 7000 2414 Εισιτήρια: Sold Out Tickets & Καταστήματα Στεφανής. Επόμενη: 2/8

Πολέμι, Πολιτιστικό Κέντρο «Μετόχι», 8.45μ.μ. Μια σειρά από παραστάσεις της παραγωγής της Εκτός Έδρας Σκηνής του ΘΟΚ με το έργο του Μιχάλη Πασιαρδή «Το Γατάνιν» σε σκηνοθεσία Αλεξίας Παπαλαζάρου παρουσιάζονται ορεινές κοινότητες τον Αύγουστο. Παίζουν: Ανδρέας Δανιήλ, Χάρης Κκολός, Σεμέλη Κυριαζή, Ανδρέας Λόντου, Βασίλης Μιχαήλ, Κωνσταντίνα Ξενοφώντος, Κύνθια Παυλίδου, Μυρσίνη Χριστοδούλου. Μουσικός επί σκηνής: Γιώργος Καλογήρου. Ελεύθερη είσοδος. Ακολουθούν: 2/8 Άγιος Θεόδωρος Πιτσιλιάς, 5/8 Πελένδρι, 6/8 Πάχνα, 9/8 Ευρύχου, 12/8 Άλωνα,

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Λεμεσός, Χαρουπόμυλος Λανίτη, 1-8 Αυγούστου, 8.30μ.μ. Με το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ «Coexistence, My Ass!», σε σκηνοθεσία Άμπερ Φάρες αρχίζει σήμερα το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού. Η ταινία εστιάζει στον ατέρμονο αγώνα για ισότητα ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, ενώ με το καυστικό του χιούμορ επιχειρεί να φωτίσει την έννοια της συνύπαρξης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Παρούσα στην προβολή θα είναι η πρωταγωνίστρια, η Ισραηλινή κωμικός Νόαμ Σούστερ- Ελιάσι. filmfestival.com.cy Εισιτήρια: SoldOut Tickets

ΜΟΥΣΙΚΗ

Κάτω Αμίαντος, Κοινοτικό Πάρκο, 8μ.μ. Ο Μανώλης Νεοφύτου τιμά τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι. Με τη Βάκια Σταύρου και τον Νικόλα Ευθυμίου παρουσιάζουν πρωτότυπες διασκευές για πιάνο, τραγούδι και βιόλα, είσοδος ελεύθερη.

Πάφος, Τεχνόπολις 20, 8μ.μ. Μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία με το σύγχρονο τρίο πιάνου Takoushis– Makamian– Xydias. Η μουσική τους κινείται ελεύθερα ανάμεσα στη σύνθεση και τον αυτοσχεδιασμό, αφήνοντας χώρο για αλληλεπίδραση και αυθορμητισμό. 70002420 technopolis20.com

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

Διερώνα, Πολιτιστικό Κέντρο, 8μ.μ. Η παράσταση «Ο Καραγκιόζης μάγειρας- Η χήνα πέταξε» παρουσιάζεται τον Αύγουστο σε Διερώνα, Φοινί, Καλό Χωριό και Λόφου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Μέσα από την παράσταση, μεταφέρονται μηνύματα ευρηματικότητας, επιβίωσης και λαϊκής σοφίας. Την παράσταση ζωντανεύει ο καραγκιοζοπαίχτης Γιάννης Πάφιος. Επόμενες: 14/8 Φοινί, 23/8 Καλό Χωριό Λεμεσού, 24/8 Λόφου

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Κόρνος, Lumina Botanical Gardens, 31 Ιουλίου- 2 Αυγούστου. Πέντε σκηνές, περισσότερες από 60 ζωντανές εμφανίσεις και μια εμπειρία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα υπόσχεται και φέτος το Φεστιβάλ Φέγγαρος, που ζωντανεύει στο νέο του σπίτι, στον Κόρνο. Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει η pop-sensation Beth McCarthy από τη Βρετανία, που έρχεται να ταράξει τα νερά. Προπώληση Εισιτηρίων. Πληροφορίες στο fengaros.com

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Θερινό Κωνστάντια. 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Crossing» σε σκηνοθεσία Λεβάν Ακίν. Η Λία, μια συνταξιούχος δασκάλα από τη Γεωργία, ξεκινάει ένα αναπάντεχο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη για να βρει την ανιψιά της, που έχει αποξενωθεί από την οικογένεια εδώ και χρόνια. Εκεί, γνωρίζει τον Εβρίμ, έναν δικηγόρο που αγωνίζεται για τα τρανς δικαιώματα. Μέσα από αυτή τη συνάντηση, η Λία έρχεται αντιμέτωπη με τις προκαταλήψεις της, ανακαλύπτοντας παράλληλα νέες όψεις της αγάπης, της οικογένειας και της αποδοχής. 22348203 theatroena.com.cy

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Survival of the Fittest». Μέχρι 2/8

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Τόσο Κοντά, Τόσο Μακριά (σκηνοθεσία Αλίκη Δανέζη Knutsen με τους Αγγελική Παπούλια, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Marlene Kaminsky), The Naked Gun (σκηνοθεσία Akiva Schaffer με τους Liam Neeson, Pamela Anderson, Akiva Schaffer), Together (σκηνοθεσία Michael Shanks με τους Dave Franco, Alison Brie, Damon Herriman), The Lost Tiger (ταινία animation σε σκηνoθεσία Chantelle Murray), Jungle Beat 2: The Past (ταινία animation σε σκηνoθεσία Sam Wilson)

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.