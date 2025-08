ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, 9μ.μ. (προσέλευση 8μ.μ.). Το Θέατρο Πορεία επανέρχεται στο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος και παρουσιάζει τη σοφόκλεια εκδοχή της Ηλέκτρας με τη σκηνοθετική υπογραφή του Δημήτρη Τάρλοου και με μια εξαιρετική διανομή πρωταγωνιστών και συντελεστών, συνθέτοντας μια παράσταση καλλιτεχνικής πυκνότητας. Παίζουν: Λουκία Μιχαλοπούλου, Αναστάσης Ροϊλός, Ιωάννα Παππά, Γιάννης Αναστασάκης, Γρηγορία Μεθενίτη, Νικόλας Παπαγιάννης, Περικλής Σιούντας. Διάρκεια: 90’. 7000 2414 Εισιτήρια: Sold Out Tickets & Καταστήματα Στεφανής

Άγιος Θεόδωρος Πιτσιλιάς, Χώρος Εκδηλώσεων, 8.45μ.μ. Μια σειρά από παραστάσεις της παραγωγής της Εκτός Έδρας Σκηνής του ΘΟΚ με το έργο του Μιχάλη Πασιαρδή «Το Γατάνιν» σε σκηνοθεσία Αλεξίας Παπαλαζάρου παρουσιάζονται ορεινές κοινότητες τον Αύγουστο, δίνοντας την ευκαιρία στους κατοίκους τους να συμμετέχουν σε ποιοτικά πολιτιστικά δρώμενα. Παίζουν: Ανδρέας Δανιήλ, Χάρης Κκολός, Σεμέλη Κυριαζή, Ανδρέας Λόντου, Βασίλης Μιχαήλ, Κωνσταντίνα Ξενοφώντος, Κύνθια Παυλίδου, Μυρσίνη Χριστοδούλου. Μουσικός επί σκηνής: Γιώργος Καλογήρου. Ακολουθούν: 5/8 Πελένδρι, 6/8 Πάχνα, 9/8 Ευρύχου, 12/8 Άλωνα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΕΓΓΑΡΟΣ

Κόρνος, Lumina Botanical Gardens, 6μ.μ. Πέντε σκηνές, περισσότερες από 60 ζωντανές εμφανίσεις και μια εμπειρία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα υπόσχεται και φέτος το Φεστιβάλ Φέγγαρος, που ζωντανεύει στο νέο του σπίτι, στον Κόρνο. Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζουν η ακτιβίστρια Madame Gandhi από τις ΗΠΑ, που φέρνει ρυθμούς και μηνύματα, η Della λίγο μετά την κυκλοφορία του πρώτου της EP, ο Γιώργος Σόλωνος με κινηματογραφικό alt-rock και ο ο Taf Lathos με τα κοινωνικά του ραπ. Προπώληση Εισιτηρίων.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λεμεσός, Ceronia Hall – Χαρουπόμυλος Λανίτη, 1-8 Αυγούστου, filmfestival.com.cy. 24 πολυβραβευμένες ταινίες συνθέτουν το φετινό πρόγραμμα προβολών του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις προβολές: στις 4.30μ.μ. το διερευνητικό «Life After» του σκηνοθέτη με αναπηρία Ριντ Ντάβενοπορτ με θέμα την υποβοηθούμενη ευθανασία, στις 6.30μ.μ. το «Cutting Through Rocks» για την πρώτη γυναίκα εκλεγμένη σύμβουλο σε ιρανικό χωριό, στις 8.30μ.μ. το νοσταλγικό, πειραματικό ντοκιμαντέρ «Waves Won’t Stop» στην παρουσία του Κύπριου σκηνοθέτη του, Ιωάννη Παπαλοΐζου και στις 10.30 το «The Longer You Bleed» του Έβαν Βάντελ που ακολουθεί μια ομάδα εκτοπισμένων Ουκρανών στο Βερολίνο, οι οποίοι βιώνουν τον πόλεμο μέσα από οθόνες. SoldOut Tickets

Λευκωσία, Θερινό Κωνστάντια. 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Lars is Lol» σε σκηνοθεσία Ερίκ Σατέρ Στορτάλ. Η Αμάντα αναλαμβάνει, διστακτικά, την αποστολή να φροντίσει τον νέο συμμαθητή της, τον Λαρς, ο οποίος έχει σύνδρομο Down. Προς έκπληξή της, οι δυo τους αναπτύσσουν μια μοναδική φιλία. 22348203 theatroena.com.cy

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Survival of the Fittest». Μέχρι 2/8

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Τόσο Κοντά, Τόσο Μακριά (σκηνοθεσία Αλίκη Δανέζη Knutsen με τους Αγγελική Παπούλια, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Marlene Kaminsky), The Naked Gun (σκηνοθεσία Akiva Schaffer με τους Liam Neeson, Pamela Anderson, Akiva Schaffer), Together (σκηνοθεσία Michael Shanks με τους Dave Franco, Alison Brie, Damon Herriman), The Lost Tiger (ταινία animation σε σκηνoθεσία Chantelle Murray), Jungle Beat 2: The Past (ταινία animation σε σκηνoθεσία Sam Wilson)

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.