Η διακοπή της κατανάλωσης καφέ ακόμη και για μόλις δύο εβδομάδες φαίνεται να συνδέεται με μείωση της παρορμητικότητας και του στρες, ενώ η επιλογή ντεκαφεϊνέ μπορεί να συμβάλει σε βελτίωση του ύπνου και της μνήμης.

Τα παραπάνω αναφέρει μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του University College Cork, στην Ιρλανδία, οι οποίοι παρακολούθησαν 62 υγιείς ενηλίκους. Από αυτούς, οι 31 ήταν τακτικοί καταναλωτές καφέ και οι υπόλοιποι 31 δεν έπιναν καφέ.

Στην αρχή της μελέτης, όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν δείγματα αίματος, ούρων και κοπράνων, ενώ συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για τη διάθεση και τη συμπεριφορά τους και υποβλήθηκαν σε τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών. Στη συνέχεια, όσοι κατανάλωναν τακτικά καφέ σταμάτησαν εντελώς για δύο εβδομάδες. Μετά το διάστημα αυτό οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες για ακόμη 21 ημέρες: η μία κατανάλωνε καφέ με καφεΐνη και η άλλη ντεκαφεϊνέ.

Τα ευρήματα για τις επιδράσεις του καφέ

Οι ερευνητές συνέκριναν πώς άλλαξαν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των φάσεων διακοπής και επανέναρξης. Διαπίστωσαν ότι όσοι έπιναν συστηματικά καφέ εμφάνιζαν μεγαλύτερη παρορμητικότητα και εντονότερη συναισθηματική αντίδραση σε σύγκριση με όσους δεν κατανάλωναν καφέ. Ωστόσο, αφού διέκοψαν την κατανάλωση καφέ για δύο εβδομάδες, οι δείκτες αυτοί μειώθηκαν αισθητά. Όταν ο καφές επανήλθε στη διατροφή τους, τα αποτελέσματα διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με τον τύπο καφέ.

Οι συμμετέχοντες που κατανάλωσαν καφέ με καφεΐνη ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα άγχους και ψυχολογικής δυσφορίας. Αντίθετα, όσοι ήπιαν ντεκαφεϊνέ είδαν βελτιώσεις στην ποιότητα του ύπνου, στη σωματική δραστηριότητα και στη μνήμη. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα ευρήματα υποδηλώνουν πως ο καφές μπορεί να επηρεάζει τον οργανισμό με τρόπους που ξεπερνούν κατά πολύ τη δόση καφεΐνης στην οποία βασίζονται πολλοί καταναλωτές κάθε πρωί.

Η μελέτη κατέγραψε, επίσης, διαφορές στο μικροβίωμα του εντέρου μεταξύ όσων έπιναν και όσων δεν έπιναν καφέ. Ορισμένα βακτηριακά πρότυπα που παρατηρήθηκαν σε όσους έπιναν καφέ άρχισαν να επιστρέφουν στα επίπεδα που παρατηρούνται σε όσους δεν έπιναν μετά την περίοδο διακοπής δύο εβδομάδων, ενώ νέες αλλαγές εμφανίστηκαν τόσο με τον καφέ με καφεΐνη όσο και με τον ντεκαφεϊνέ. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μέρος των επιδράσεων ίσως οφείλεται σε φυτικές ενώσεις του καφέ και όχι μόνο στην καφεΐνη.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν ενδείξεις αντιφλεγμονώδους δράσης. Στην αρχή της δοκιμής, όσοι έπιναν τακτικά καφέ είχαν χαμηλότερα επίπεδα C-αντιδρώσας πρωτεΐνης, καθώς και υψηλότερα επίπεδα IL-10, ενός αντιφλεγμονώδους μορίου. Όταν διακόπηκε η κατανάλωση καφέ, ορισμένοι δείκτες φλεγμονής αυξήθηκαν. Μετά την επανεισαγωγή του, τόσο η ομάδα με καφεΐνη όσο και εκείνη χωρίς καφεΐνη παρουσίασαν μειωμένη φλεγμονώδη αντίδραση στις εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι ερευνητές διευκρίνισαν πως η μελέτη δεν αποδεικνύει άμεσα ότι ο καφές προκαλεί καλύτερη υγεία, βελτιωμένη μνήμη ή αλλαγές στην προσωπικότητα, τονίζοντας πως για ασφαλή συμπεράσματα απαιτούνται μεγαλύτερες και πιο εκτεταμένες έρευνες.

