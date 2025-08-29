ΜΟΥΣΙΚΗ

Αμίαντος, Πολιτιστικό Κέντρο, Παρασκευή 29 Αυγούστου, 7.30μ.μ. Τη σειρά συναυλιών με τίτλο «Σύγχρονη Κυπριακή Μουσική Δωματίου» προτείνει το κουαρτέτο εγχόρδων TratSik String Quartet σε τέσσερις κοινότητες στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Το κουαρτέτο παρουσιάζει έργα πέντε νέων, ταλαντούχων Κύπριων συνθετών που συνδυάζουν παραδοσιακή μουσική με σύγχρονη κλασική δημιουργία, προσφέροντας μία μοναδική ακουστική εμπειρία. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται έργα των Αλέξανδρου Ντάρνα, Άντη Σκορδή, Απόλλωνα Καλαμένιου, Άρη Αντωνιάδη, Δημήτρη Τσούκα. Κελλάκι, Πολιτιστικό Κέντρο, Παρασκευή 5 Σεπτεβρίου, 7.30μ.μ. Σαλαμιού, Αμφιθέατρο εκδρομικού χώρου «Κυπάρισσος», Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 7.30μ.μ. Παναγιά, Αίθουσα Κοινοτικού Πάρκου, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, 7.30μ.μ.

Πραστειό Κελλακίου, Πρώην Δημοτικό Σχολείο, Παρασκευή 29 Αυγούστου, 8μ.μ. Λαϊκά παραμύθια για μικρούς και μεγάλους από Κύπρο, Λέσβο και Κρήτη με τους Χαμπή Τσαγγάρη, Ραλού Τατσοπούλου και Φώτη Βασίλογλου προτείνει η εκδήλωση «Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη μπερδεμένη…!», που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού παρουσιάζει τα λαϊκά παραμύθια, με επίκεντρο τον ήρωα Σπανό, με συνοδεία ζωντανής μουσικής, τραγουδιών, χορών και θεατρικών δρώμενων. Χολέτρια, Δημοτικό Σχολείο, Σάββατο 30 Αυγούστου, 8μ.μ. Μονάγρι, Πλατεία, Κυριακή 31 Αυγούστου, 8μ.μ. Τα εργαστήρια για παιδιά θα πραγματοποιηθούν στις 6μ.μ. και η παράσταση στις 8μ.μ.

Πάφος, Τεχνόπολις 20, Παρασκευή 29 Αυγούστου, 8μ.μ. Ένα αφιέρωμα στις μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού – τη Μαρινέλλα, τη Χάρις Αλεξίου, τη Βίκυ Μοσχολιού και πολλές ακόμη σπουδαίες φωνές που χάραξαν τη δική τους πορεία στο ελληνικό πεντάγραμμο και στην καρδιά του λαού παρουσιάζει το μουσικό σύνολο Estrella Sonora. Στο πλευρό της Χριστούλλας Κυριάκου βρίσκονται τέσσερις εξαιρετικοί μουσικοί που συνθέτουν τον ήχο του Estrella Sonora: Αλέξανδρος Μιχαηλίδης στο πιάνο, Θέμης Παπαδόπουλος στην κιθάρα, Νεόφυτος Χριστοδούλου στο μπουζούκι και Κωνσταντίνος Κυριάκου στα ντραμς. Εισιτήρια: technopolis20.com, 70002420

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λάρνακα, γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Κύπριας εικαστικού Έρης Παπαδοπούλου φιλοξενεί η γκαλερί Κυπριακή Γωνιά. Το έργο της γεφυρώνει παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις, ενσωματώνοντας τόσο αφηρημένα όσο και ρεαλιστικά στοιχεία. Η τέχνη της διερευνά το τοπίο ως μεταφορά για τον πολιτισμό, τη μνήμη και την ταυτότητα, αποτυπώνοντας μια βαθιά συναισθηματική σύνδεση με το περιβάλλον της. Εγκαίνια από τον Δήμαρχο Λάρνακας Ανδρέα Βύρα, 8μ.μ. Μέχρι 13/9

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λάρνακα, Δημοτικός Κήπος, Παρασκευή 29 Αυγούστου. 8.30μ.μ. Με την ταινία Η Ορχήστρα Του Αδερφού Μου (En Fanfare) σε σκηνοθεσία Εμανουέλ Κουρσόλ συνεχίζεται το 1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρνακας. Η ιστορία της ταινίας ακολουθεί δύο αδέρφια που χωρίστηκαν από τη μοίρα αλλά επανενώθηκαν μέσω της μουσικής. Μια ταινία που συνδυάζει το χιούμορ, τη μουσική και το συναίσθημα μέσα από μια ιστορία που θέτει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα και το πεπρωμένο. ‘Η Ορχήστρα Του Αδερφού Μου΄ έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών και ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια εισιτήρια στη Γαλλία. Γλώσσα: Γαλλικά με ελληνικούς υπότιτλους. Διάρκεια: 103 λεπτά. Η ταινία είναι κατάλληλη για άτομα 16 ετών και άνω.



Λευκωσία, Θερινό Κωνστάντια. 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Η πισίνα» σε σκηνοθεσία Ζακ Ντερέι και πρωταγωνιστή τον Αλέν Ντελόν. Ένας ύπουλος καύσωνας, μια τέλεια πισίνα, και τέσσερις άνθρωποι που δεν θα φύγουν οι ίδιοι όπως ήρθαν… Η εμβληματική γαλλική ταινία με τους θρυλικούς Alain Delon και Romy Schneider, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη σε ψηφιακά αποκατεστημένη έκδοση. Στη βίλα της Κυανής Ακτής, το πάθος αναβλύζει κάτω από τον ήλιο. Ένα φαινομενικά ξέγνοιαστο καλοκαίρι μεταξύ ενός ζευγαριού διαταράσσεται όταν ένας πρώην εραστής και η σαγηνευτική του κόρη καταφθάνουν απρόσκλητοι. Ζήλια, ένταση, επιθυμία – όλα σιγοβράζουν κάτω από την επιφάνεια, μέχρι που το νερό της πισίνας δεν μπορεί πια να κρατήσει τα μυστικά τους. 22348203 theatroena.com.cy

ΘΕΑΤΡΟ

Δάλι, Αμφιθέατρο Ιδαλίου, 29 Αυγούστου, 8.30μ.μ. 99762891. Η Θεατρική Ομάδα Tabula Rasa παρουσιάζει τη «Νόρα» του Χένρικ Ίψεν σε διασκευή Αύρας Σιδηρόπουλου και σκηνοθεσία Όλγα Παραπραστανίτη στο πλαίσιο του 19ου Φεστιβάλ Θεάτρου 2025 που διοργανώνει η θεατρική ομάδα «Παράβαση» Λυμπιών. Κάρτες εισόδου: Θημωνιά Νήσου, Silver Kiosk Πέρα Χωρίου, Περίπτερο Σιάηλου Λυμπιών.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Afterburn (σκηνοθεσία J.J. Perry με τους Samuel L. Jackson, Olga Kurylenko, Dave Bautista), The Roses (σκηνοθεσία Jay Roach με τους Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Kate McKinnon), The Toxic Avenger (σκηνοθεσία Macon Blair με τους Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige), Nobody 2 (σκηνoθεσία Timo Tjahjanto με τους Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd)

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.