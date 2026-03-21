ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λεμεσός, Edit Gallery (25 251710). Κάτω από τον τίτλο «The Rise of the Sun, the Fall of Time», η Δανάη Πάτσαλου, παρουσιάζει, έργα της στα οποία εξετάζει τη σχέση του χρόνου, της μνήμης και της ανανέωσης μέσα από την παράλληλη εικόνα της ανατολής του ήλιου και της αρχαιολογικής ανακάλυψης. Εγκαίνια 3μ.μ.-7μ.μ. Μέχρι 2/5. Ώρες: Τρίτη – Παρασκευή, 3μ.μ.- 7μ.μ., Σάββατο 10π.μ.-1μ.μ. Τηλ. 25251710.

Λευκωσία, Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης, ΣΠΕΛ (22479600). Η Ιωάννα Λουκά παρουσιάζει το έργο της στο πλαίσιο του προγράμματος των παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο παρουσιάζει στη Λευκωσία την πολυβραβευμένη ταινία «Mauthausen», ένα έργο βαθιάς μνήμης και καλλιτεχνικής μαρτυρίας απέναντι στη βαρβαρότητα του πολέμου. Η ταινία (2023, διάρκεια 91’) των Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανιήλ συνδυάζει μαρτυρίες επιζώντων, αρχειακό υλικό και καλλιτεχνικές ερμηνείες μουσικής και χορού, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο κινηματογραφικό αφήγημα. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Συναισθηματική αξία» του Γιόακιμ Τρίερ. Το δράμα του Τρίερ κέρδισε το Grand Prix στις Κάννες τον Μάιο. Η ταινία είναι μια οικεία και συγκινητική εξερεύνηση της οικογένειας, των αναμνήσεων και της συμφιλιωτικής δύναμης της τέχνης. Διάρκεια: 133. Γλώσσα: Νορβηγικά/Αγγλικά με Ελληνικούς Υπότιτλους. Προβολές 21/03 5 μ.μ. 24/25.03 8.30μ.μ.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Παραλίμνι, Δημαρχείο, Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Μαρτίου. Ένα πολυεπίπεδο επιστημονικό και πολιτιστικό πρόγραμμα, με επίκεντρο την ιστορία, τη μνήμη και τη λαογραφία της περιοχής, φιλοξενεί το 4ο Συνέδριο «Παραλίμνι – Ιστορία και Πολιτισμός». Το φετινό συνέδριο αναπτύσσεται σε θεματικές ενότητες που καλύπτουν την αρχαία ιστορία, τη νεότερη ιστορία —με ιδιαίτερη έμφαση στα γεγονότα του 1974— καθώς και τη λαογραφία, επιχειρώντας μια συνολική και πολυδιάστατη προσέγγιση της τοπικής ιστορικής διαδρομής. Είσοδος ελεύθερη.

ΒΙΒΛΙΟ

Λεμεσός, Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης» 5μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου “Των Αθανατων το Κρασί – Στην Κύπρο του ’50” του Πασχάλη Πασχαλίδη, (Εκδόσεις ΕΡΑΤΩ) οργανώνει η Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού “Βασίλης Μιχαηλίδης”. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν ο Δρ. Κυριάκος Ιωάννου – Νεοελληνιστής, Πανεπιστημιακός και η Δρ Ελένη Θεοχάρους, λογοτέχνις.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάφος, Τεχνόπολις 20, 6μ.μ.. Μουσική δωματίου με τον Robertas Grod (τσέλο) και τη Maria de los Ángeles Iglesias (πιάνο). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το διαχρονικό Adagio (J. S. Bach / A. Marcello), το έργο του Μ. Ανδρονίκου In Coexistence we Believe, το Une Larme του Rossini και το παθιασμένο τάνγκο Por una cabeza του C. Gardel. Το ρεσιτάλ συνεχίζεται με τη μνημειώδη Σονάτα για τσέλο και πιάνο του Rachmaninov και ολοκληρώνεται με δύο αγαπημένα κομμάτια από το έργο Porgy and Bess του Gershwin. www.technopolis20.com70002420

ΑΦΗΓΗΣΗ

Λεμεσός, Τεχνοδρόμιο 6.30μ.μ. Στην εκδήλωση «Απ’ το σκοτάδι στο φως» το κοινό θα ακούσει ιστορίες και θα γνωρίσει το έργο των ποιητών. Από τη Θεσσαλονίκη φιλοξενείται η Αφηγήτρια και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης Στέλλα Τσίγγου η οποία θα αφηγηθεί και θα συμμετέχει και στις εκδηλώσεις του τριημέρου. Τηλ. 99526772

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, Το έργο Boeing Boeing του Γάλλου δραματουργού Μαρκ Καμολετί ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30μ.μ., Κυριακή στις 7μ.μ. μέχρι 29 Απριλίου. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy & 22348203

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. Το έργο του Φλοριάν Ζελέρ «Ο πατέρας», σε σκηνοθεσία Γιάννη Λεοντάρη και με τον Σταύρο Λούρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, προτείνει το Θέατρο Δέντρο σε συμπαραγωγή με τη Θεατρική Στέγη Κύπρου. Παραστάσεις: 21, 22, 29 Μαρτίου, 20, 21 Απριλίου, 10, 16, 17, 23, 24 Μαΐου, 8.30μ.μ. (Κυριακές 7μ.μ.). Σωτήρα, Δημοτικό Θέατρο, Παρασκευή 27 Μαρτίου, 8μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Τετάρτη 13 Μαΐου, 8μ.μ. Διάρκεια παράστασης: 90’. Εισιτήρια: Sold Out Tickets, 99520835 & καταστήματα STEPHANIS

Λευκωσία, Νέα Σκηνή ΘΟΚ «Νίκος Χαραλάμπους». «Η Ανάθεση» της Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου σε σκηνοθεσία Αύρας Σιδηροπούλου. Παραστάσεις: 21, 22, 24, 28 & 29 Μαρτίου, καθημερινές 8μ.μ. σαββατοκύριακο 5.30μ.μ. thoc.org.cy 77772717

Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το έργο του Τόμας Μπέρνχαρντ «Πριν την Αποχώρηση», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χαραλαμπίδη. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια: ticket.satirikotheatro.com 22312940, 22421609

Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα Λατσιά 8.30μ.μ. «Η Κοιμωμένη του Χαλεπά» της Ιρένε Μαραντέι σε σκηνοθεσία Αντρέα Τηλεμάχου και με τον ίδιο στον ομώνυμο ρόλο. Παραστάσεις Παρασκευή & Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 7μ.μ. μέχρι 22 Μαρτίου. Εισιτήρια: SoldOutTickets. Τηλ. 70007721

Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη 8μ.μ. «Κρατάς Μυστικό;» του Ανδρέα Αριστοτέλους σε σκηνοθεσία Χρήστου Γρηγοριάδη. Μαρκίδειο Θέατρο, Κυριακή 22 Μαρτίου, 5.30μ.μ.Εισιτήρια: SoldOut Tickets, καταστήματα Stephanis, 70001055

Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο. 8μ.μ. Η κωμωδία του Ρέι Κούνεϊ «Εκτός Ελέγχου!», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραστάσεις Παρασκευή, Σάββατο 8μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. satirikotheatro.com Κατάλληλο για θεατές 12 ετών και άνω. 22312940 – 22421609

Λευκωσία Θέατρο Λατσιών, 8μ.μ. Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

Δάλι, Πανόραμα Ιδαλίου 8μ.μ. Την κωμωδία “Γιατρός με το στανιό”, του Μολιέρου, παρουσιάζει ο Θεατρικός Όμιλος Κοντεατών και Φίλων «Τέρψις» σε σκηνοθεσία της Μαρίας Γεωργίου Κρασιά.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). “Θαλασσο-ψυχισμοί” της Ρένας Αρτεμίου. Μέχρι 4/4.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Μέχρι 3/4.

Sic. Contemporary Culture. Τέσσερις φοιτητές του Frederick συμμετέχουν στην έκθεση Call To Action: Κατερίνα Κουντούρη, Νικολάι Μποριάνοφ Μίνκοφ, Αντρέας Άνθιμου, Κωνσταντίνος Κονταργύρης. Μέχρι 21/3

Όμικρον (96648352). Η έκθεση «Animalia», της Μαρίας Περεντού περιλαμβάνει έργα που καταγράφουν δεκαπέντε χρόνια δημιουργίας. Μέχρι 28/3

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Η Θολή Γραμμή των Οριζόντων» του Στέφανου Καράμπαμπα. Μέχρι 28/3

Marginalia (99657080). «Ο ήχος του νερού» της Αφροδίτης Σεζένια. Μέχρι 28/3

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Lumiere (25344141). Oμαδική έκθεση «CHROMA by Her» με δέκα γυναίκες ζωγράφους. Μέχρι 21/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Φύση και Ύδωρ» της Δήμητρας Βανέζη Λιάσου. Μέχρι 21/3

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση του Πασχάλη Αναστάση. Μέχρι 21/3.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Τελευταία Κλήση (σκηνοθεσία Sherif Francis με τους Ορφέα Αυγουστίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργο Μπένο), Project Hail Mary (σκηνοθεσία Phil Lord, Christopher Miller με τους Ryan Gosling, Sandra Huller, James Ortiz) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.