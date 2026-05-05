ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Εγκαίνια 7μ.μ. Τη χαρακτική τέχνη και ιστορικά γεγονότα στις χώρες της Μεσογείου προβάλλει η έκθεση με τίτλο «Μεσόγειος» με επιλεγμένα έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Σημαντική θα είναι η ξενάγηση από τον ίδιο το συλλέκτη το βράδυ των εγκαινίων. Για την έκθεση, το Μουσείο εξέδωσε ειδικό κατάλογο με επιλεγμένα έργα. Μέχρι 25/7 hambismuseum.cy. Ώρες λειτουργίας Μουσείου: Τετάρτη – Σάββατο 10:00-13:30 & 17:00-19:00

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα, 8μ.μ. Είσοδος ελεύθερη. Η συναυλία «Echoes Across Lands» με τη σοπράνο Ελένη Χαραλάμπους και την πιανίστρια Μαριόλα Χαριτίδου φέρνει κοντά διαφορετικές ευρωπαϊκές μουσικές παραδόσεις μέσα από τη φωνή και το πιάνο, σε ένα πρόγραμμα που κινείται από το λυρικό τραγούδι μέχρι την όπερα. Πάφος, Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο, Παρασκευή 8 Μαΐου, 8μ.μ. Είσοδος ελεύθερη με δελτίο εισόδου forms.zohopublic.eu (26822313)

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Πλουτάρχου 11 (Παλιά Λευκωσία). Η Open Arts παρουσιάζει το έργο της Κάριλ Τσέρτσιλ «Glass. Kill. Bluebeard. Imp.», σε σκηνοθεσία Αθηνάς Κάσιου, μετατρέποντας ένα κτήριο στην Παλιά Λευκωσία σε έναν πολυεπίπεδο θεατρικό χώρο αφήγησης και εμπειρίας. Εισιτήρια: more.com Επόμενες: 6, 11, 12, 18, 19, 25, 30, 31 Μαΐου, 8μ.μ.

Λεμεσός, Θέατρο ΕΘΑΛ. Μια τολμηρή διασκευή του εμβληματικού έργου του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα «Bodas de Sangre» στην κυπριακή διάλεκτο σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου παρουσιάζει η ΕΘΑΛ με την παραγωγή «Ματωμένα Στέφανα», συνεχίζοντας τη συνεργασία της με τις ομάδες Point To Contemporary Theater και Anyhow Theatre Ensemble. Εισιτήρια: Sold Out Tickets 25877827. Επόμενες: Λεμεσός 6, 7 10, 14, 16, 17, 20, 21 Μαΐου, 8.30μ.μ. (Κυριακές 6.30μ.μ.) Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Σάββατο 23 Μαΐου, 8.30μ.μ. more.com

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.

Γκλόρια (22762605). «Η Γοητεία του Ορατού» της Σίλιας Φιλίππου. Μέχρι 15/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Αποκάλυψη (22300150). «Νοσταλγία – Nostalgia» της Σίλια Ποτούδη ΜακΦέρσον. Μέχρι 9/5

Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Rouan Gallery (25350845). Ομαδική έκθεση με τη συμμετοχή επτά σύγχρονων καλλιτεχνών. Mέχρι 13/5

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Devil Wears Prada 2 (σκηνοθεσία David Frankel με τους Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt), Dolly (σκηνοθεσία Rod Blackhurst, με τους Fabianne Therese, Russ Tiller, Michalina Scorzelli), Curly Burly (ταινία animation σε σκηνοθεσία Jan Rahbek με τους Rasmus Botoft, Ellen Hillingso, Hadi Ka-Koush) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 5, 6, 8, 9, 10, 12 & 13 Μαΐου, 8.30μ.μ. Απογευματινές προβολές: 9 & 10 Μαΐου, 6μ.μ. Με πρωταγωνίστρια τη σπουδαία Κάρμεν Μάουρα, γνωστή και ως μούσα του Πέδρο Αλμοδόβαρ, προβάλλεται η ταινία «Οδός Μάλαγα» (Calle Málaga), η νέα δημιουργία της Μαριάμ Τουζανί. pantheon-theatre.com