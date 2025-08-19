Πέθανε η ηθοποιός Ελένη Καρπέτα στα 87 της χρόνια, συνεργάτης του ΚΘΒΕ, υπήρξε σύζυγος του αξέχαστου Νίκου Ξανθόπουλου.

Υπήρξε σύζυγος του Νίκου Ξανθόπουλου και μαζί είχαν αποκτήσει έναν γιο. Γεννήθηκε το 1937 στην Χιλιαδού Φθιώτιδας. Ήταν απόφοιτη της σχολής του Εθνικού Θεάτρου.

Υπήρξε ηθοποιός με πλατιά θεατρική παιδεία και διάνυσε μία μακρά και πολύ επιτυχημένη πορεία στο θέατρο και στον κινηματογράφο όπου άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα της χαρίζοντας εξαιρετικές ερμηνείες, που την κατατάσσουν ως μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της μεταπολεμικής περιόδου.

Το 1971 ίδρυσε με τον ηθοποιό και πρωτοπόρο σκηνοθέτη Θανάση Παπαγεωργίου το Θέατρο Στοά (Ζωγράφου) όπου ανέβασε αρκετά έργα, έως το 1974 οπότε και αποχώρησε. Έπαιξε και σκηνοθέτησε πολλές παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας και από το 1974 έως το 1986 δίδασκε εκεί την υποκριτική τέχνη.

Την ηθοποιό Ελένη Καρπέτα αποχαιρετά το ΚΘΒΕ και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι αποχαιρετά «μία σπουδαία ηθοποιό, σκηνοθέτη και δασκάλα υποκριτικής που υπηρέτησε την Τέχνη της με ταλέντο, ήθος, σεμνότητα και άποψη, μία αγωνίστρια σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της».

Στο θέατρο συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες. Ανάμεσα τους οι: Σωκράτης Καραντινός, Μίνως Βολανάκης, Σπύρος Ευαγγελάτος, Γιώργος Μιχαηλίδης, Λεωνίδας Τριβιζάς, Πέλος Κατσέλης, Σταύρος Ντουφεξής, Γιάννης Χουβαρδάς κ.ά.

Στον κινηματογράφο συμμετείχε σε κοινωνικά δράματα και κωμωδίες της δεκαετίας του ’70 άλλοτε ως πρωταγωνίστρια και άλλοτε ως συμπρωταγωνίστρια σπουδαίων ηθοποιών όπως: Αλέκος Αλεξανδράκης, Αλίκη Γεωργούλη, Θανάσης Βέγγος, Βασίλης Διαμαντόπουλος, Νίκος Βασταρδής, Νάσος Κεδράκας, Μίρκα Καλαντζοπούλου, Βάσος Ανδρονίδης, Νίκος Ρίζος, Μαλαίνα Ανουσάκη κ.ά. Επίσης, συμμετείχε στην κορυφαία μεταφορά της «Ηλέκτρας» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη (1961), με τους Ειρήνη Παππά, Μάνο Κατράκη, Θεόδωρο Δημήτριεφ, Κώστα Καζάκο, Νότη Περγιάλη κ.ά.

Ακόμα, η Ελένη Καρπέτα ασχολήθηκε και με την σκηνοθεσία ενώ υπήρξε δασκάλα υποκριτικής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, όπου και αφιέρωσε μεγάλο και σημαντικό μέρος της καλλιτεχνικής της δραστηριότητας.

Συνολικά συνεργάστηκε με το ΚΘΒΕ σε 30 παραστάσεις από το 1965 έως το 1999 ως ηθοποιός και ως μεταφράστρια και σκηνοθέτιδα, σε μία παράσταση, το 1990, με το έργο του Ευγένιου Ιονέσκο «Καρέκλες».

