Εκδηλώσεις με τίτλο «Ημέρες Κύπρου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο» διοργανώνονται τον Οκτώβριο στην Αθήνα.

Οι εκδηλώσεις έχουν σκοπό την ανάδειξη της Συλλογής Κυπριακών Αρχαιοτήτων στο ΕΑΜ και της ιστορίας της στο ευρύ κοινό και την προβολή της ελλαδίτικης παρουσίας στα αρχαιολογικά πράγματα της Κύπρου.

Τις διοργανώνουν η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Υποδοχής Επισκεπτών- Τμήμα Εκπαίδευσης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (ΕΑΜ), σε συνεργασία με το Σπίτι της Κύπρου, με αφορμή την επέτειο της τουρκικής εισβολής.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν την Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 2.30μ.μ. ξενάγηση στην Κυπριακή Συλλογή του ΕΑΜ και στις 5μ.μ. προβολή του ντοκιμαντέρ του Τμήματος Αρχαιοτήτων «Σκάμματα», σε σκηνοθεσία Δανάης Στυλιανού. Της προβολής θα ακολουθήσει Στρογγυλή Τράπεζα με καθηγητές Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ και αρχαιολόγους του ΕΑΜ, όπως και τον Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων Γιώργο Γεωργίου.

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου θα γίνει το μεσημέρι ξενάγηση στην Κυπριακή Συλλογή και στις 6μ.μ. ιστορικός περίπατος γύρω από το Μουσείο.