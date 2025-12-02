Έντονη ήταν η κυπριακή παρουσία στη φετινή Απονομής των Βραβείων «Κάρολος Κουν» 2024/25, καθώς και των Βραβείων Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής 2024/25.

Με σημαντικές διακρίσεις έφυγαν η Δέσποινα Μπεμπεδέλη και ο Κύπριος ηθοποιός Χάρης Χαραλάμπους- Καζέπης, ενώ έπαινο έλαβε και η Βάντα Οικονόμου.

Συγκεκριμένα, ο Χάρης Χαραλάμπους έλαβε το Βραβείο «Κάρολος Κουν» Ερμηνείας Ηθοποιού σε Ελληνικό Έργο για τον «Οιδίποδα» σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου, ενώ η Δέσποινα Μπεμπεδέλη τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου στα Βραβεία Κριτικών για την ερμηνεία της στο έργο «Εκ κοιλίας μητρός μου» και για τη συνολική προσφορά της στο θέατρο. Η Βάντα Οικονόμου- Κωνσταντίνου έλαβε έπαινο για Μουσικολογικό Σύγγραμμα για την έκδοση «Νικόλας Οικονόμου– Η αναπάντεχη φυγή μιας ιδιοφυίας» (εκδόσεις Διόραμα).

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο εμβληματικό θέατρο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» με διοργανωτές τον Δήμο Αθηναίων μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών.

Το αντίγραφο στεφάνου ελληνιστικής εποχής που απονεμήθηκε στη σπουδαία Δέσποινα Μπεμπεδέλη, η οποία βρισκόταν στην Κύπρο.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας απένειμε το Βραβείο «Κάρολος Κουν» Σκηνοθεσίας Ελληνικού Έργου στον Κωνσταντίνο Ντέλλα για την παράσταση «Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα» στο θέατρο Σταθμός. Την παράσταση είδαμε πριν από μερικές εβδομάδες και στην Κύπρο στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας.

Η πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων Ελένη Ζωντήρου απένειμε το Βραβείο «Κάρολος Κουν» Ερμηνείας Ηθοποιού σε Ελληνικό Έργο στον Χάρη Χαραλάμπους-Καζέπη για τον Οιδίποδα σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου, ενώ ο Θανάσης Τριαρίδης έλαβε το Βραβείο «Κάρολος Κουν» Δραματουργίας Ελληνικού Έργου για το έργο του «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» από τον ΓΓ Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων Βασίλειο Μπόκο.

Το έργο του Τριαρίδη ανεβαίνει εδώ και τρία χρόνια την Αθήνα (Θέατρο Olvio) σε σκηνοθεσία Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιόκα. Στην αντιφώνησή του ο συγγραφέας ανέφερε ότι αυτός υπήρξε μονάχα «ο αντιγραφέας μιας πραγματικότητας, την οποία γράφουν με το σώμα τους, με το αίμα τους και με τον θάνατό τους οι μετανάστες που δολοφονούνται στις ελληνικές θάλασσες». Έτσι, μαζί με τους συντελεστές της παράστασης, αποφάσισαν να μεταφέρουν την ορατότητα του βραβείου στους μετανάστες που δολοφονήθηκαν στο πλοίο Adriana στα ανοιχτά της Πύλου και κάλεσαν στη σκηνή τον 28χρονο Αιγύπτιο πρόσφυγα Μοχάμεντ Αμπντέλ Ματζέτ, επιζώντα του πολύνεκρου ναυαγίου, να παραλάβει το βραβείο, εν μέσω πυκνών χειροκροτημάτων.

Ο Θάνασης Τριαρίδης παραλαμβάνει το βραβείο του.

Την Κριτική Επιτροπή Θεάτρου 2024/25 απαρτίζουν οι θεατρικοί κριτικοί Ανθούλα Δανιήλ (πρόεδρος), Ελένη Αναγνωστοπούλου, Κώστας Ζήσης, Κατερίνα Θεοδωράτου και Νίκος Μπατσικανής, ενώ την Κριτική Επιτροπή Μουσικής 2024/25 οι μουσικοί κριτικοί Γεώργιος Κύρκος-Τάγιας (πρόεδρος), Δημήτριος Κιουσόπουλος, Μαρία Μόσχου, Ευτύχιος Χωριατάκης και Θωμάς Ταμβάκος.

Το σύμβολο των Βραβείων Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής είναι επίχρυσο ακριβές αντίγραφο στεφάνου ελληνιστικής εποχής, που ανακαλύφθηκε σε βασιλικό τάφο της Αττικής και φυλάσσεται στο Μουσείο Μπενάκη, ενώ αυτό των βραβείων «Κάρολος Κουν» είναι αντίγραφο του «Ηλίου» που φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Διαμαντής Διαμαντόπουλος για τις ανάγκες της σκηνοθεσίας της τραγωδίας «Άλκηστις» του Ευριπίδη- του πρώτου αρχαίου δράματος που σκηνοθέτησε ο Κάρολος Κουν.

Τα Βραβεία Κριτικών