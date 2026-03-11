Μέχρι τις 24 Μαΐου θα παραμένει ανοικτή η έκθεση «Sector 2: Λευκωσία», η οποία παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026 και φιλοξενείται στο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων, στην Αθήνα.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 10 Μαΐου από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη, παρουσία του Υφυπουργού Πολιτισμού της Ελλάδας Ιάσονα Φωτήλα, της Υφυπουργού Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασιλικής Κασσιανίδου και του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα Σταύρου Αυγουστίδη.

Παρευρέθηκαν ακόμη, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος, Πρέσβεις ξένων διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα, καθώς και αξιωματούχοι της Ελλάδας και της Κύπρου.

Μέσα από ιστορικά τεκμήρια, αρχειακό υλικό, αντικείμενα καθημερινής ζωής, έργα τέχνης και προφορικές μαρτυρίες – σε συνδυασμό με σύγχρονες καλλιτεχνικές παρεμβάσεις και εγκαταστάσεις- προσεγγίζεται το τραυματικό αποτύπωμα της διαίρεσης στον αστικό ιστό και στη συλλογική μνήμη της Λευκωσίας, της τελευταίας διαιρεμένης πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Η έκθεση «Sector 2: Λευκωσία» παρουσιάζεται παράλληλα και στη Λευκωσία, στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, έως τις 17 Ιουνίου 2026, δημιουργώντας μία δράση υψηλού συμβολισμού μεταξύ δύο πόλεων με μακραίωνη ιστορία, δύο πρωτευουσών με κοινές πολιτιστικές ρίζες.

Η παρουσίαση της έκθεσης στην Ελλάδα συνιστά γεγονός ιδιαίτερης σημασίας, καθώς συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ελλαδικού κοινού σχετικά με την ιστορική και κοινωνική διάσταση της Πράσινης Γραμμής, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό ως γέφυρα διαλόγου, ιστορικής συνείδησης και ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Η έκθεση συνδιοργανώνεται από την Κυπριακή Προεδρία, το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας και τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Αποτελεί μια σύγχρονη, βιωματική προσέγγιση της ιστορίας της Πράσινης Γραμμής, αναδεικνύοντας τις πολλαπλές πτυχές του διαχωρισμού της Λευκωσίας.

Το κοινό μπορεί να ενισχύσει την εμπειρία της επίσκεψής του μέσω της αυτόνομης ακουστικής ξενάγησης της εφαρμογής Smartify.

Ώρες: Μάρτιος: Τρίτη – Τετάρτη και Παρασκευή: 10π.μ.-12μ.μ.. Σάββατα (εκτός 21 Μαρτίου): 10π.μ.-2μ.μ. Απρίλιος: Τρίτη – Τετάρτη και Παρασκευή (εκτός 9 και 10 Απριλίου): 10π.μ.-12μ.μ.. Σάββατα (εκτός 11 Απριλίου): 10π.μ.-2μ.μ. Μάιος: Τρίτη – Τετάρτη και Παρασκευή: 10π.μ.-12μ.μ. και Σάββατο 10π.μ.-2μ.μ.