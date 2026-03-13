Η Αθήνα υποδέχεται έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης τέχνης.

Ο Τζεφ Κουνς παρουσιάζει την έκθεση “Venus” Lespugue, από τις 19 Μαρτίου έως τις 31 Αυγούστου 2026, σε μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στην προϊστορική τέχνη και τη σύγχρονη εικαστική έκφραση.

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκεται το μνημειακό γλυπτό Balloon Venus Lespugue (Orange), ένα έργο από ανοξείδωτο ατσάλι με καθρεφτισμένη επιφάνεια, χαρακτηριστικό της αισθητικής του Κουνς. Το έργο αντλεί την έμπνευσή του από τη Venus of Lespugue, ένα παλαιολιθικό ειδώλιο ηλικίας περίπου 28.000 ετών που ανακαλύφθηκε στη Γαλλία και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προϊστορικά σύμβολα γονιμότητας.

Μεγεθύνοντας και μετασχηματίζοντας την αρχαία μορφή σε ένα γυαλιστερό, σχεδόν φουσκωτό αντικείμενο που θυμίζει παιδικό μπαλόνι, ο Κουνς επαναπροσδιορίζει την έννοια του ιερού και του διαχρονικού μέσα από το πρίσμα της ποπ κουλτούρας.

Η επιλογή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης ως τόπου παρουσίασης δεν είναι τυχαία. Το μουσείο, γνωστό για τη σπουδαία συλλογή κυκλαδικών ειδωλίων της 3ης χιλιετίας π.Χ., έχει τα τελευταία χρόνια εντάξει στο πρόγραμμά του εκθέσεις που φέρνουν τη σύγχρονη τέχνη σε συνομιλία με την αρχαιότητα.

Στην περίπτωση της “Venus” Lespugue, ο διάλογος αποκτά ιδιαίτερη ένταση: η αφαιρετική, σχεδόν γεωμετρική απόδοση του γυναικείου σώματος στην προϊστορική τέχνη συναντά τη λεία, βιομηχανική και άψογα κατασκευασμένη επιφάνεια του σύγχρονου γλυπτού.

Η απεικόνιση της Αφροδίτης, θεάς του έρωτα και της γονιμότητας, έχει επηρεάσει διαχρονικά το έργο του Koons ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Στη σειρά Antiquity, που ξεκίνησε το 2008, ο καλλιτέχνης επιχειρεί να δημιουργήσει γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, αντλώντας αναφορές από ολόκληρη την ιστορία της τέχνης: από τον Σάντρο Μποτιτσέλι και τον Titian έως τον Μαρσέλ Ντουσάμπ και τον Κονσταντίν Μπρανκούσι. Μέσα από αυτό το πολυεπίπεδο πλέγμα αναφορών, ο Κουνς εξετάζει διαχρονικές έννοιες περί ομορφιάς, μορφής και επιθυμίας.

Η διαδικασία μετασχηματισμού της προϊστορικής «Αφροδίτης» σε ένα μνημειακό, σύγχρονο γλυπτό υπήρξε ενδελεχής και πολυετής. Το αρχικό, σχεδόν φετιχιστικό αντικείμενο –γνωστό για τις υπερβολικά διογκωμένες καμπύλες του– μετατρέπεται σε ένα επιβλητικό έργο που μοιάζει να έχει κατασκευαστεί από μπαλόνια.

Η λαμπερή, ανακλαστική επιφάνεια από γυαλισμένο ανοξείδωτο χάλυβα ενισχύει την αίσθηση ελαφρότητας και παιχνιδιού, ενώ οι επιμήκεις αναλογίες του παραπέμπουν, με έναν απροσδόκητο τρόπο, στις μορφές του Αλμπέρτο Τζιακομέτι. Έτσι, το έργο ισορροπεί ανάμεσα στο αρχέγονο και το σύγχρονο, στο ιερό και το ποπ.

Το γλυπτό πλαισιώνεται από δέκα αντίγραφα ειδωλίων «Αφροδίτης» της Ανώτερης Παλαιολιθικής εποχής, δάνεια από τα μουσεία που διατηρούν τα αμετακίνητα πρωτότυπα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το αντίγραφο της «Αφροδίτης» του Lespugue από το Muséum National d’Histoire Naturelle, που αποτέλεσε την άμεση πηγή έμπνευσης για τον Koons.

Τα προϊστορικά αυτά ειδώλια αντιπροσωπεύουν έναν από τους πρώτους αισθητικούς κώδικες της ανθρωπότητας: συμπαγείς, φορητές μορφές που συμπυκνώνουν τις έννοιες της γονιμότητας, της συνέχειας και της επιβίωσης.

Venus of Lespugue

Η εκδοχή του Koons επανεξετάζει αυτή την εικαστική γλώσσα μέσα από το πρίσμα του 21ου αιώνα και του βιομηχανικού, υπερ-υλικού κόσμου. Μέσα από την καθρεφτισμένη επιφάνεια του Balloon Venus Lespugue (Orange), ο θεατής βλέπει το είδωλό του να ενσωματώνεται στο έργο, καλούμενος να αναλογιστεί πώς η υλική μεταμόρφωση μπορεί να μεταβάλει ή να διατηρήσει τη συμβολική σημασία μιας μορφής. Το έργο διερευνά πώς οι αρχαίες ιερές απεικονίσεις επιβιώνουν στη σύγχρονη έλξη για τη μορφή, την επιφάνεια και την εφευρετικότητα.

Το συγκεκριμένο γλυπτό (2013–2019) προέρχεται από τη Συλλογή Homem Sonnabend και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η έκθεση συνοδεύεται από νέα έκδοση με δοκίμια του ίδιου του καλλιτέχνη και κορυφαίων μελετητών, που φωτίζουν τις πρόσφατες έρευνες για την Παλαιολιθική περίοδο στην Ελλάδα και διεθνώς.

Διεθνώς αναγνωρισμένος για εμβληματικά έργα όπως το Rabbit και το Balloon Dog, ο Jeff Koons ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη. Το έργο του, που περιστρέφεται γύρω από την αυτο-αποδοχή και την υπερβατικότητα, συνεχίζει να προκαλεί διάλογο για το τι σημαίνει ομορφιά και πώς η τέχνη μπορεί να γεφυρώσει χιλιάδες χρόνια ανθρώπινης δημιουργίας.