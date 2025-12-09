Επειδή το βλέμμα κουβαλά την επίγευση όσων βλέπει, ας ξεκινήσουμε από την εβδομάδα όπου η Λεμεσός έγινε επίκεντρο της καλλιτεχνικής σκηνής, με την τέταρτη έκδοση του Limassol Art Walks (31 Οκτωβρίου–2 Νοεμβρίου) σε συνέργεια με το περιοδεύον φεστιβάλ Art Explora.

Η φετινή πολυεστιακή διοργάνωση ενεργοποίησε δίκτυα θεσμικών και εναλλακτικών χώρων, δίνοντας στους επισκέπτες μια πιο σφαιρική εικόνα του καλλιτεχνικού οικοσυστήματος της χώρας.

Οι καλλιτεχνικές κοινότητες, με τις διαφορετικές φωνές τους, διεκδικούν χώρο και ορατότητα σε μια πόλη εν μέσω αλλαγής και αναδιοργάνωσης. Τον βρίσκουν σε μικρά αχρησιμοποίητα κομμάτια κτιρίων, σε υπαίθρια πάρκινγκ, σε μαγαζιά, σε μπαρ. Ο εξευγενισμός της πόλης, ιστορίες που στοιχειώνουν τη συλλογική μνήμη, κριτικές ματιές στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και η οπλοποίηση της τεχνολογικής εξέλιξης αποτέλεσαν μερικά από τα θέματα των έργων και των εκθέσεων που παρουσιάστηκαν.

Δημιουργοί και επιμελητές εξερευνούν τα όρια της καλλιτεχνικής διαδικασίας, τις δυνατότητες και τις αντιφάσεις της μέσα στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικών και πολιτισμικών μεταβολών. Προτείνουν διευρύνσεις της κοινωνικής αντιπροσώπευσης και της ταυτοτικής αναγνώρισης μέσα από νέες νοηματοδοτήσεις, υπερβαίνοντας τις παραδοσιακές φόρμες, ώστε να παρουσιάσουν χώρους ανταλλαγής και συνάντησης ή επιτελεστικές εκθεσιακές συνθήκες, όπου μπορούν να συνυπάρχουν διαφορετικά βήματα και ρυθμοί.

Αυτές οι υπερβάσεις έχουν συχνά ως συγκείμενα τη δημοκρατικότερη ανακατανομή της ερμηνείας και αποκτούν πιο ουσιαστικό νόημα όταν αμφισβητούν τις συμβάσεις του ίδιου τους του πεδίου, φωτίζοντας παράλληλα νέες δυνατότητες συμμετοχής και πρόσβασης. Σε μια χώρα και μια παγκόσμια πραγματικότητα που βλέπει την επιστροφή της ηγεμονικής διάστασης πάνω στη διεκδίκηση της μιας και μοναδικής αλήθειας, πώς δημιουργούμε χώρο και χρόνο για αλλαγή;

Το καίριο ζήτημα αφορά την ίδια την εξέταση της κατασκευής, διαιώνισης και κηδεμονίας των αφηγημάτων: ποιος τα παράγει, ποιος τα συντηρεί και για ποιον σκοπό. Στο διεθνές πεδίο, αυτό εξελίσσεται μέσα σε ένα παράδοξο: την ταυτόχρονη ωρίμανση συζητήσεων γύρω από τη συμπεριληπτικότητα και την προσβασιμότητα, που προϋποθέτουν αλλαγή νοοτροπίας και κατεύθυνσης, και τη συρρίκνωση του χώρου για διάλογο και φιλοξενία. Το αποτέλεσμα είναι ένα τοπίο όπου οι ανάγκες για νέες, πολυφωνικές αφηγήσεις αυξάνονται, ενώ οι δυνατότητες να ακουστούν περιορίζονται ολοένα και περισσότερο.

Αυτό ακριβώς διαχειρίζεται η πρόταση της έκθεσης «Η πρόφαση της ζωγραφικής»: Παραλλαγές από τη συλλογή της Ήβης Μελεάγρου που παρουσιάστηκε στη διοργάνωση. Η έκθεση έθεσε ως κεντρικό ζήτημα την ερμηνεία της συλλογής της συγγραφέως, μιας μοναδικής προσωπικότητας με εξίσου ιδιαίτερη σχέση με την εικόνα και την πράξη του συλλέγειν, προσφέροντας πρόσβαση στην ολότητά της. Παράλληλα, προσκάλεσε το κοινό να συμμετάσχει ενεργά στην επιμέλεια, να επιλέξει τα έργα που εκτίθενται και να εστιάσει στην καταλογογράφηση των έργων, προκειμένου να αναλογιστεί τις δικές του προσδοκίες και αξίες, αλλά και τη σχέση του με το θεσμικό πλαίσιο και τις ετοιμοπαράδοτες ιστορίες.

Οι συνθήκες της επιμέλειας και της εκθεσιακότητας παραμένουν σύνθετες· γι’ αυτό απαιτούνται νέες προοπτικές και πρακτικές που αναδεικνύουν την ερμηνευτική πράξη. Στη συνθήκη αυτή, η σχέση που αναπτύσσει το Art Walks με την πόλη, μετατρέποντάς την σε ένα μεγάλο, ανοιχτό μουσείο, δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η εμπειρία της θέασης διευρύνεται και η κατανόηση της τέχνης γίνεται πιο συλλογική.

Tο Limassol Art Walks δημιουργήθηκε από τους Αλέξανδρο Διογένους, Χριστόδουλο Παναγιώτου και τον Τάσο Στυλιανού. Το έργο διαχειρίζεται ο Μάριος Παύλου.

Tο πρόγραμμα Art Explora επιμελήθηκε το The Island Club, ένας μη κερδοσκοπικός εκθεσιακός χώρος που ιδρύθηκε το 2017 από τον καλλιτέχνη Χριστόδουλο Παναγιώτου και διευθύνεται από τη μουσικό και επιμελήτρια Ανδρούλα Καφά.

Η έκθεση «Η πρόφαση της ζωγραφικής»: Παραλλαγές από τη συλλογή της Ήβης Μελεάγρου σχεδιάστηκε μέσα από ένα διάλογο μεταξύ του Χριστόδουλου Παναγιώτου και της Ανδρούλας Καφά του The Island Club, του επιμελητή Ευαγόρα Βανέζη και της αρχιτέκτονος Ελεωνόρας Αντωνιάδου. Παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη.

Ελεύθερα, 7.12.2025