Το πρώτο μέρος της τελευταίας σεζόν του Stranger Things κυκλοφόρησε στο Netflix στις 26 Νοεμβρίου και αν νομίζατε ότι θα ήταν ένα εύκολο αντίο, κάνατε μεγάλο λάθος.

Αυτή δεν είναι απλά μια σεζόν, είναι η αρχή του τέλους και οι αδελφοί Duffer δεν αστειεύονται. Τα πρώτα τέσσερα επεισόδια μάλιστα ανεβάζουν τον πήχη για το τι θα ακολουθήσει.

Όλα τα μεταφορικά πιόνια του σκακιού είναι επιτέλους στη θέση τους για την τελική μάχη του καλού ενάντια στο κακό. Η σειρά διαδραματίζεται το φθινόπωρο του 1987, ένα χρόνο μετά τα γεγονότα της 4ης σεζόν και μέσα στα πρώτα 20 λεπτά, οι θεατές τοποθετούνται στη μέση του χάους.

Σε αυτήν τη σεζόν η βασική ομάδα – οι αγαπημένοι μας παρέα του Χόκινς και η διευρυμένη οικογένειά τους – είναι στα καλύτερά της.

Αποτίνοντας φόρο τιμής στην κουλτούρα και την αισθητική της δεκαετίας του ’80, η σειρά δεν έχει τόσο να κάνει με τη νοσταλγία, το μυστήριο και τον τρόμο, αλλά με την περιπέτεια. Παρακολουθούμε έτσι τους πρωταγωνιστές να σχεδιάζουν στρατηγικές, να αγωνίζονται και να προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τον «Final Boss» (ή μήπως δεν είναι αυτός;).

Η σκηνοθεσία είναι κορυφαία σε κάθε επεισόδιο, με σκηνές που συνυφαίνονται με μαεστρία για να δημιουργήσουν μια συναρπαστική εμπειρία για όλους τους θεατές.

Αν και δεν θα αποκαλύψουμε τι πρόκειται να συμβεί, αυτή τη νέα σεζόν θα πρέπει οπωσδήποτε να τη δείτε. Κι αν νομίζατε ότι ξέρατε πού πηγαίνει αυτή η σεζόν, έχετε παραπλανηθεί στα σοβαρά. Τα πράγματα αναπόφευκτα παίρνουν μια χαοτική τροπή και η περιπέτεια ξεκινά.

Ένα είναι σίγουρο: To Stranger Things, είναι μια από τις πιο συναρπαστικές και πολυαναμενόμενες τελικές σεζόν των τελευταίων χρόνων. Για ποιο λόγο; Έχει αυτή την ενέργεια που σε κάνει να υποστηρίζεις τους πρωταγωνιστές μέχρι το τέλος.

Το 2ο Μέρος (3 επεισόδια) κυκλοφορεί την ημέρα των Χριστουγέννων. Το πραγματικό και τελειωτικό φινάλε (που θα έχει διάρκεια δύο ωρών) θα κυκλοφορήσει την 1η Ιανουαρίου 2026.

Τελικά; Το Stranger Thinks αξίζει να το δείτε, χωρίς αμφιβολία. Προλάβετε, πριν σας κάνουν spoil τη δράση.

Ελεύθερα, 7.12.2025