ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Πάφος Σαλαμιού. Ένα από τα πιο δημοφιλή φεστιβάλ του καλοκαιριού, το Διεθνές Φεστιβάλ Αnimation Κύπρου Όψεις του Κόσμου αρχίζει σήμερα με ταινίες που έχουν βραβευθεί στα σημαντικότερα φεστιβάλ του πλανήτη, πλάι σε Κυπριακές ταινίες και πολλές παράλληλες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν εκθέσεις, συναυλίες και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους. Μια πολυδιάστατη, δυναμική και πρωτοπόρα διοργάνωση που ανανεώνεται συνεχώς, φέτος στην 22η χρονιά θα μας χαρίσει εξαιρετικής ποιότητας διαγωνιστικά προγράμματα σε πρώτη παγκύπρια προβολή. Το πρόγραμμα σήμερα αρχίζει στις 6μ.μ. με μουσική από τους Ulaş Oguc & Naz Atun και στις 8.30μ.μ. ακολουθεί η προβολή ταινιών. www.animafest.com.cy. Μέχρι 12/8.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κωνστάντια. Προβολή της δραματικής ταινίας «Χιλή 1976». Στη Χιλή, το 1976 του τίτλου, τα πρώτα χρόνια τής χούντας του Πινοσέτ, η πενηντάχρονη Κάρμεν, κομψή, συγκρατημένη, κοιτάζει με απορία κάθε δείγμα καθεστωτικής καταπίεσης ή βίας την περιτριγυρίζει: τις συλλήψεις στο δρόμο, τα ξεβρασμένα στην ακρογιαλιά πτώματα. 9 μ.μ. tickethour (πληροφορίες για tickethour 77777040)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λάρνακα, Περβόλια. Πλατεία κοινότητας. Συναυλία «Είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι» με τον Δημήτρη Μεσημέρη και την Κατερίνα Παράσχου, 8.30 μ.μ., είσοδος ελεύθερη.

ΘΕΑΤΡΟ

Δερύνεια, αμφιθέατρο. Νεοελληνική κωμωδία «Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν μιλώ» του Γιώργου Θεοδοσιάδη από το Θέατρο Ανεμώνα, σε σκηνοθεσία Γιάννη Σαββίδη. 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Καταστήματα Stephanis και online Soldout Tickets. 70007721

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου (22128157). Έκθεση «ReThinking IDENTITIES: Ταυτότητα σε εξέλιξη». Μέχρι 11/8

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22 128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22 668838). «Μύθων αποκάλυψη – Αριάδνη – Ανδρομέδα». Μέχρι 3/9

Κυπριακό Μουσείο (22865854). «ΠΕΝΤΕ» με ιστορίες ανθρώπων από την αρχαιότητα. Μέχρι 17/9

Κυπριακό Μουσείο. «Στον Ίδιο Τόπο». Έκθεση με υδατογραφίες της Κατερίνας Ατταλίδου. Μέχρι 10/9

Λεμεσός

Exhibit8 (25 212171). Έκθεση φωτογραφίας του Φάνου Αβούρη με τίτλο: “Κάτω από τον Ορίζοντα: Από τον Ακάμα στον Απόστολο Ανδρέα”. Μέχρι 26/8

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση Three Layers of Skin. Μέχρι 16/9

Ποταμός Γερμασόγειας, Διαδραστική έκθεση «Οι δεινόσαυροι επιστρέφουν». Μέχρι 3/9

Lumiere Contemporary Art Gallery (2534 4141). Ομαδική έκθεση με τίτλο Art en Vogue. Μέχρι 9/9

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη-Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου (24145375). Έκθεση inside – out stories, του Σπύρου Αγαθού και του Αντώνη Τζιαρρίδη. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη. Αναδρομική έκθεση του Αριστείδη Πατσόγλου με τίτλο «Ροές Μνήμης». Μέχρι 19/8

Πόλη Χρυσοχούς

Πάφος, ξενοδοχείο Almyra (26 888700). Έκθεση με τα έργα δημιουργών που συμμετείχαν στο πλέον καθιερωμένο και μοναδικό Πειραματικό Εργαστήρι Κεραμικής Ανδρολύκου σε επιμέλεια του κεραμίστα Βάσου Δημητρίου. Μέχρι 31/8

Ξενοδοχείο Άνασσα και Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης, Πόλη Χρυσοχούς. Έκθεση της Κυριακής Κώστα με τίτλο «Ακαμαντίς | Head & Hand». Ώρες Λειτουργίας Μουσείου: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30 – 16:00. Σάββατο: 09:00 – 15:00. Μέχρι 27/10.

Αγία Νάπα

Μουσείο Θάλασσα. Ομαδική έκθεση αφιερωμένη στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου Μέχρι 31/8

Πλάτρες

Πάνω Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Έκθεση με τίτλο «Key Change», στο οποίο τρεις σύγχρονοι καλλιτέχνες οι Φάνος Κυριάκου, Πήτερ Εραμιάν και Μαρία Σπίβακ προτείνουν μία σειρά από γλυπτά που ενεργοποιούν το Minerva. Μέχρι 10/9.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Τhe Meg 2: The Trench, The Amazing Maurice. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Insidious: The Red Door, Haunted Mansion, About My Father, Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible 7, Richard the Stork 2, Elemental, Spiderman: Across the Spider Verse, The Little Mermaid.

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383, RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410.