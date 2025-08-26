Βραβεία και επαίνους σε εννέα δημιουργούς ποιημάτων απονέμει η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Ποιητική Ανθολογία Πενταδακτύλου» που προκήρυξε την άνοιξη του 2025 και ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Νικητές τους διαγωνισμού είναι οι Λαζάρου Λάζαρος, Χόπλαρος Παντελής, Νεοφύτου Θάλεια, Κωνσταντίνου Εβίτα, Κατσουνωτού Ευρυπίδου Διαμάντω, Πέτρου Χριστιάνα, Παναγιώτου Γιάννης, Κυπρής Γιάννης και Ολυμπίου Μαρία.

Υποβλήθηκαν συνολικά 121 συμμετοχές από Κύπρο και Ελλάδα. Η Κριτική Επιτροπή είχε δύσκολο έργο, λόγω του μεγάλου αριθμού ποιημάτων, αλλά και του επιπέδου των περισσότερων από αυτά, τα οποία κρίθηκαν σχεδόν ισάξια. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κι αφού συμψηφίστηκαν οι βαθμολογίες, αποφασίστηκε στους δημιουργούς των εννέα ποιημάτων με την ψηλότερη βαθμολογία να απονεμηθούν βραβεία και έπαινοι. Επιπρόσθετα, επιλέγηκαν, βάσει της σειράς κατάταξής τους, ακόμα 47 ποιήματα, ώστε να ανθολογηθούν συνολικά 56, όσα και οι κοινότητες του Πενταδακτύλου (56). Η Επιτροπή Έκδοσης θα επικοινωνήσει με τους/τις ποιητές/ποιήτριες που θα ανθολογηθούν. Με την ολοκλήρωση της έκδοση της Ανθολογίας θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση παρουσίασής της και απονομής των βραβείων, των επαίνων και των πιστοποιητικών συμμετοχής (στην Ανθολογία).

Μέλη Κριτικής Επιτροπής (με αλφαβητική σειρά): Ζορπίδου  Ευδοκία (εκπαιδευτικός – λογοτέχνης). Παντελίδης Ηλίας (οικονομολόγος – λογιστής – συγγραφέας). Πλουτάρχου Ελευθέριος  (εκπαιδευτικός – λογοτέχνης). Χρυσοστόμου Μαρία (εκπαιδευτικός – λογοτέχνης)

ΒΡΑΒΕΙΑ/ΕΠΑΙΝΟΙ:

1ο Βραβείο: 
Λαζάρου ΛάζαροςΚαφές εν Κύπρω
Χόπλαρος ΠαντελήςΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ
2ο Βραβείο: 
Νεοφύτου ΘάλειαΑντάλλαξα τον Πενταδάκτυλο
Κωνσταντίνου ΕβίταΠέντε βουνίσια λόγια
3ο Βραβείο: 
Κατσουνωτού Ευρυπίδου ΔιαμάντωΟ αετός του Πενταδάχτυλου
Πέτρου ΧριστιάναΚύπριδα Μούσα
Έπαινοι: 
Παναγιώτου ΓιάννηςΗ ανάσα του βουνού
Κυπρής ΓιάννηςΠενταδάχτυλέ μου
Ολυμπίου ΜαρίαΤο βουνό της Παναγιάς

Οι 56 ανθολογούμενοι/ες ποιητές/τριες (με αλφαβητική σειρά, επιθέτου-ονόματος):

1Αλεξανδροπούλου Αρχοντούλα
2Αναστασίου Μαργαρίτα
3Αράπης Ε. Παναγιώτης
4Αριστείδου Αιμιλία
5Βελέντζα Ευτυχία
6Γκόγκας Δημήτριος
7Γραμμάτη Πουρνάρα
8Εμμανουήλ Φρατζέσκου Φρατζέσκα
9Ζαννέτου Μαίριλυν
10Ηρακλέους Κατερίνα
11Θεοφάνους Μαρτίδου Μαρία
12Καμένου Χριστιάνα
13Κατσελή Δώρα
14Κατσουνωτού Ευρυπίδου Διαμάντω
15Κλαρίτη Άννα
16Κουμπαρή Νικολέτα
17Κυπρής Γιάννης
18Κωνσταντίνου Εβίτα
19Κωνσταντίνου Φωτιάδου Φωτεινή
20Λαζάρου Λάζαρος
21Λουκάς Γρηγόριος
22Ματθαίου Μαρίνα
23Μαυρομάτης Γιώργος
24Μόσχοβα Γαρυφαλλιά
25Νεοφύτου Θάλεια
26Ντόβας Μιλτιάδης
27Ολυμπίου Μαρία
28Παναγιώτου Γιάννης
29Παπαδοπούλου Αντιγόνη
30Παπαθανασίου Έλενα
31Παυλίδου Ελένη
32Παφίτη Ισμήνη
33Πέτρου Χριστιάνα
34Πιερή Νικολαϊδου Ρεβέκκα
35Πιερή Πέτρος
36Πιερής Λεωνίδας
37Στυλιανού Κυριάκος
38Σωτηρέλη Καλλιόπη
39Σωτηρίου Σάββας
40Ταξιτάρη Μούζουρη Παντελίτσα
41Τσερέλης Βασίλης
42Τσιουλτσιάν Κωνσταντίνου Δέσποινα
43Τσολάκη Σοφία
44Τυρίμου Γ. Ελένη
45Φωκά Νίκη
46Χαραλάμπους Βασίλης
47Χαραλάμπους Γεωργία
48Χαραλάμπους Τούλα
49Χατζηγεωργίου Ζωή
50Χατζηκυριάκου Ν. Γεώργιος
51Χατζηματθαίου Άθως
52Χατζήμιχαήλ Ελένη
53Χόπλαρος Παντελής
54Χριστοδούλου Έλληνα Έλλη
55Χρυσοστόμου Ιωάννης
56Χρυσοστόμου Σπυρούλα