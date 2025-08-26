Βραβεία και επαίνους σε εννέα δημιουργούς ποιημάτων απονέμει η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Ποιητική Ανθολογία Πενταδακτύλου» που προκήρυξε την άνοιξη του 2025 και ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Νικητές τους διαγωνισμού είναι οι Λαζάρου Λάζαρος, Χόπλαρος Παντελής, Νεοφύτου Θάλεια, Κωνσταντίνου Εβίτα, Κατσουνωτού Ευρυπίδου Διαμάντω, Πέτρου Χριστιάνα, Παναγιώτου Γιάννης, Κυπρής Γιάννης και Ολυμπίου Μαρία.
Υποβλήθηκαν συνολικά 121 συμμετοχές από Κύπρο και Ελλάδα. Η Κριτική Επιτροπή είχε δύσκολο έργο, λόγω του μεγάλου αριθμού ποιημάτων, αλλά και του επιπέδου των περισσότερων από αυτά, τα οποία κρίθηκαν σχεδόν ισάξια. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κι αφού συμψηφίστηκαν οι βαθμολογίες, αποφασίστηκε στους δημιουργούς των εννέα ποιημάτων με την ψηλότερη βαθμολογία να απονεμηθούν βραβεία και έπαινοι. Επιπρόσθετα, επιλέγηκαν, βάσει της σειράς κατάταξής τους, ακόμα 47 ποιήματα, ώστε να ανθολογηθούν συνολικά 56, όσα και οι κοινότητες του Πενταδακτύλου (56). Η Επιτροπή Έκδοσης θα επικοινωνήσει με τους/τις ποιητές/ποιήτριες που θα ανθολογηθούν. Με την ολοκλήρωση της έκδοση της Ανθολογίας θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση παρουσίασής της και απονομής των βραβείων, των επαίνων και των πιστοποιητικών συμμετοχής (στην Ανθολογία).
Μέλη Κριτικής Επιτροπής (με αλφαβητική σειρά): Ζορπίδου Ευδοκία (εκπαιδευτικός – λογοτέχνης). Παντελίδης Ηλίας (οικονομολόγος – λογιστής – συγγραφέας). Πλουτάρχου Ελευθέριος (εκπαιδευτικός – λογοτέχνης). Χρυσοστόμου Μαρία (εκπαιδευτικός – λογοτέχνης)
ΒΡΑΒΕΙΑ/ΕΠΑΙΝΟΙ:
|1ο Βραβείο:
|Λαζάρου Λάζαρος
|Καφές εν Κύπρω
|Χόπλαρος Παντελής
|ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ
|2ο Βραβείο:
|Νεοφύτου Θάλεια
|Αντάλλαξα τον Πενταδάκτυλο
|Κωνσταντίνου Εβίτα
|Πέντε βουνίσια λόγια
|3ο Βραβείο:
|Κατσουνωτού Ευρυπίδου Διαμάντω
|Ο αετός του Πενταδάχτυλου
|Πέτρου Χριστιάνα
|Κύπριδα Μούσα
|Έπαινοι:
|Παναγιώτου Γιάννης
|Η ανάσα του βουνού
|Κυπρής Γιάννης
|Πενταδάχτυλέ μου
|Ολυμπίου Μαρία
|Το βουνό της Παναγιάς
Οι 56 ανθολογούμενοι/ες ποιητές/τριες (με αλφαβητική σειρά, επιθέτου-ονόματος):
|1
|Αλεξανδροπούλου Αρχοντούλα
|2
|Αναστασίου Μαργαρίτα
|3
|Αράπης Ε. Παναγιώτης
|4
|Αριστείδου Αιμιλία
|5
|Βελέντζα Ευτυχία
|6
|Γκόγκας Δημήτριος
|7
|Γραμμάτη Πουρνάρα
|8
|Εμμανουήλ Φρατζέσκου Φρατζέσκα
|9
|Ζαννέτου Μαίριλυν
|10
|Ηρακλέους Κατερίνα
|11
|Θεοφάνους Μαρτίδου Μαρία
|12
|Καμένου Χριστιάνα
|13
|Κατσελή Δώρα
|14
|Κατσουνωτού Ευρυπίδου Διαμάντω
|15
|Κλαρίτη Άννα
|16
|Κουμπαρή Νικολέτα
|17
|Κυπρής Γιάννης
|18
|Κωνσταντίνου Εβίτα
|19
|Κωνσταντίνου Φωτιάδου Φωτεινή
|20
|Λαζάρου Λάζαρος
|21
|Λουκάς Γρηγόριος
|22
|Ματθαίου Μαρίνα
|23
|Μαυρομάτης Γιώργος
|24
|Μόσχοβα Γαρυφαλλιά
|25
|Νεοφύτου Θάλεια
|26
|Ντόβας Μιλτιάδης
|27
|Ολυμπίου Μαρία
|28
|Παναγιώτου Γιάννης
|29
|Παπαδοπούλου Αντιγόνη
|30
|Παπαθανασίου Έλενα
|31
|Παυλίδου Ελένη
|32
|Παφίτη Ισμήνη
|33
|Πέτρου Χριστιάνα
|34
|Πιερή Νικολαϊδου Ρεβέκκα
|35
|Πιερή Πέτρος
|36
|Πιερής Λεωνίδας
|37
|Στυλιανού Κυριάκος
|38
|Σωτηρέλη Καλλιόπη
|39
|Σωτηρίου Σάββας
|40
|Ταξιτάρη Μούζουρη Παντελίτσα
|41
|Τσερέλης Βασίλης
|42
|Τσιουλτσιάν Κωνσταντίνου Δέσποινα
|43
|Τσολάκη Σοφία
|44
|Τυρίμου Γ. Ελένη
|45
|Φωκά Νίκη
|46
|Χαραλάμπους Βασίλης
|47
|Χαραλάμπους Γεωργία
|48
|Χαραλάμπους Τούλα
|49
|Χατζηγεωργίου Ζωή
|50
|Χατζηκυριάκου Ν. Γεώργιος
|51
|Χατζηματθαίου Άθως
|52
|Χατζήμιχαήλ Ελένη
|53
|Χόπλαρος Παντελής
|54
|Χριστοδούλου Έλληνα Έλλη
|55
|Χρυσοστόμου Ιωάννης
|56
|Χρυσοστόμου Σπυρούλα