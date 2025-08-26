Βραβεία και επαίνους σε εννέα δημιουργούς ποιημάτων απονέμει η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Ποιητική Ανθολογία Πενταδακτύλου» που προκήρυξε την άνοιξη του 2025 και ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Νικητές τους διαγωνισμού είναι οι Λαζάρου Λάζαρος, Χόπλαρος Παντελής, Νεοφύτου Θάλεια, Κωνσταντίνου Εβίτα, Κατσουνωτού Ευρυπίδου Διαμάντω, Πέτρου Χριστιάνα, Παναγιώτου Γιάννης, Κυπρής Γιάννης και Ολυμπίου Μαρία.

Υποβλήθηκαν συνολικά 121 συμμετοχές από Κύπρο και Ελλάδα. Η Κριτική Επιτροπή είχε δύσκολο έργο, λόγω του μεγάλου αριθμού ποιημάτων, αλλά και του επιπέδου των περισσότερων από αυτά, τα οποία κρίθηκαν σχεδόν ισάξια. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κι αφού συμψηφίστηκαν οι βαθμολογίες, αποφασίστηκε στους δημιουργούς των εννέα ποιημάτων με την ψηλότερη βαθμολογία να απονεμηθούν βραβεία και έπαινοι. Επιπρόσθετα, επιλέγηκαν, βάσει της σειράς κατάταξής τους, ακόμα 47 ποιήματα, ώστε να ανθολογηθούν συνολικά 56, όσα και οι κοινότητες του Πενταδακτύλου (56). Η Επιτροπή Έκδοσης θα επικοινωνήσει με τους/τις ποιητές/ποιήτριες που θα ανθολογηθούν. Με την ολοκλήρωση της έκδοση της Ανθολογίας θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση παρουσίασής της και απονομής των βραβείων, των επαίνων και των πιστοποιητικών συμμετοχής (στην Ανθολογία).

Μέλη Κριτικής Επιτροπής (με αλφαβητική σειρά): Ζορπίδου Ευδοκία (εκπαιδευτικός – λογοτέχνης). Παντελίδης Ηλίας (οικονομολόγος – λογιστής – συγγραφέας). Πλουτάρχου Ελευθέριος (εκπαιδευτικός – λογοτέχνης). Χρυσοστόμου Μαρία (εκπαιδευτικός – λογοτέχνης)

ΒΡΑΒΕΙΑ/ΕΠΑΙΝΟΙ:

1ο Βραβείο: Λαζάρου Λάζαρος Καφές εν Κύπρω Χόπλαρος Παντελής ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ 2ο Βραβείο: Νεοφύτου Θάλεια Αντάλλαξα τον Πενταδάκτυλο Κωνσταντίνου Εβίτα Πέντε βουνίσια λόγια 3ο Βραβείο: Κατσουνωτού Ευρυπίδου Διαμάντω Ο αετός του Πενταδάχτυλου Πέτρου Χριστιάνα Κύπριδα Μούσα Έπαινοι: Παναγιώτου Γιάννης Η ανάσα του βουνού Κυπρής Γιάννης Πενταδάχτυλέ μου Ολυμπίου Μαρία Το βουνό της Παναγιάς

Οι 56 ανθολογούμενοι/ες ποιητές/τριες (με αλφαβητική σειρά, επιθέτου-ονόματος):