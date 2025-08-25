Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Let’s Culture» www.letsculture.cy, μέσω της οποίας μπορούν να προβάλλονται όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Κύπρο, παρουσιάστηκε σήμερα στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Όπως ανέφερε η υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου, η πλατφόρμα απευθύνεται στους καλλιτέχνες και όλους τους δημιουργούς, όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Πολιτισμού, όπως επίσης και στην τοπική αυτοδιοίκηση, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, και όποιους άλλους επιθυμούν να προβάλουν τις πολιτιστικές τους δράσεις. Οι δράσεις αυτές θα μπορούν να καταχθούν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες: θέατρο, κινηματογράφος, χορός, εικαστικές εκθέσεις, μουσική, λογοτεχνία, παραδοσιακός πολιτισμός, αρχαιολογία και ιστορία, πολιτιστική κληρονομιά, χειροτεχνία, και οικοτεχνία. Συνέδρια, διαλέξεις, εργαστήρια, ημερίδες ή ξεναγήσεις που ασχολούνται με αυτά τα θέματα μπορούν επίσης να καταχωρηθούν στην πλατοφόρμα «Let’s Culture».

Παράλληλα, η πλατφόρμα αποτελεί μια προσφορά στην ίδια την κοινωνία. Οι πολίτες πλέον θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανατρέξουν στο Let’s Culture και στο ημερολόγιό όλων των εκδηλώσεων που περιλαμβάνει, ώστε να ενημερώνονται για ό,τι συμβαίνει γύρω από τον πολιτισμό του τόπου μας. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια γέφυρα επικοινωνίας, ενημέρωσης, γνώσης και συνέργειας, ανάμεσα στους δημιουργούς και όσους απολαμβάνουν την δημιουργία, που αναμένεται να έχει αντίκτυπο συνολικά.

«Η πρωτοβουλία μας αυτή στοχεύει τόσο στην προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού μας προϊόντος, όσο και στην ενίσχυση του έργου των καλλιτεχνών και των φορέων πολιτισμού. Θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό υλοποιούμε και ενισχύουμε τους στρατηγικούς μας στόχους για προβολή και προώθηση της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής αλλά και στήριξης των πολιτιστικών φορέων μέσα από την ανάπτυξη κοινού που θα συμμετέχει στις δράσεις τους», επεσήμανε η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση της πλατφόρμας «Let’s Culture».

Η δημιουργία της πλατφόρμας ανταποκρίνεται ακριβώς σε μια ξεκάθαρη ανάγκη της κοινωνίας μας, όπως αυτή καταγράφηκε μέσα από την ποσοτική έρευνα κοινής γνώμης που διεξήχθη στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος ‘Άτλας’ του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού. Εκεί διαφάνηκε ότι ο κόσμος συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα να εντοπίσει έγκαιρα και συγκεντρωτικά πολιτιστικές δράσεις που να ανταποκρίνονται είτε στα εξειδικευμένα είτε στα πιο γενικά ενδιαφέροντά του. Ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων ζήτησε ως προτεραιότητα τη δημιουργία ενός ενιαίου ημερολογίου με άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες όλων των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Η Δρ Κασσιανίδου ανέφερε: «Ακούσαμε το αίτημα, αναγνωρίσαμε την ανάγκη και δημιουργήσαμε αυτό που ζητήσατε. Πλέον μέσα από ένα σύγχρονο και εύχρηστο περιβάλλον, κάθε φορέας ή καλλιτέχνης, μετά από μια απλή διαδικασία εγγραφής στο σύστημα, μπορεί να αναρτά δωρεάν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις δράσεις του. Οι δε επισκέπτες της πλατφόρμας θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν ψηφιακά τη δική τους λίστα ενδιαφερόντων και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για εκδηλώσεις στους τομείς που τους αφορούν, ή απλά να επισκέπτονται το ημερολόγιο για να δουν τι τρέχει κάθε μέρα σε όλη την Κύπρο».

Κάνοντας χρήση των φίλτρων αναζήτησης ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί για όλες τις εκδηλώσεις ανά ημερομηνία, τοποθεσία, είδος εκδήλωσης (π.χ. θέατρο, μουσική, εικαστικά), όπως και για άλλες λεπτομέρειες, κάνοντας κλικ σε μια εκδήλωση. Για παράδειγμα, μπορεί να δει πληροφορίες που αφορούν την περιγραφή, τον διοργανωτή, την τοποθεσία και τις ώρες διεξαγωγής, τις τιμές των εισιτηρίων (εάν υπάρχουν), φωτογραφικό υλικό και άλλους χρήσιμους συνδέσμους.

Σημειώνεται ότι η προβολή των εκδηλώσεων είναι ελεύθερη για όλους και εάν κάποιος επιθυμεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις, μπορεί να δημιουργήσει μια προσωπική λίστα ενδιαφέροντος κάνοντας εγγραφή.

Αναφορικά με όσους επιθυμούν να αναρτούν/διαχειριστούν τις δικές τους πολιτιστικές δραστηριότητες – καλλιτέχνες, φορείς, ιδρύματα, πολιτιστικούς οργανισμούς, ή οποιονδήποτε διοργανώνει δημόσια προσβάσιμη πολιτιστική δράση – μπορούν να συμπληρώνουν τη σχετική φόρμα με τις βασικές πληροφορίες της εκδήλωσης δωρεάν.

Το Let’s Culture αποτελεί ένα εργαλείο ή μέσο προβολής των εκδηλώσεων που καταχωρούνται από τους ίδιους τους εγγεγραμμένους διοργανωτές. Συνεπώς, το Υφυπουργείο Πολιτισμού αναφέρει πως δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο των εκδηλώσεων ή/και τον τρόπο υλοποίησής τους. Παράλληλα, διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει τη δημοσίευση εκδηλώσεων που δεν σχετίζονται με τομείς του πολιτισμού, που περιέχουν ανεπαρκείς ή ανακριβείς πληροφορίες ή που προωθούν διαφημιστικά ή εμπορικά μηνύματα χωρίς πολιτιστικό χαρακτήρα. Οι εκδηλώσεις ελέγχονται και εγκρίνονται εντός 24 εργάσιμων ωρών, νοουμένου ότι πληρούν τα κριτήρια δημοσίευσης.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι η πλατφόρμα δεν πραγματοποιεί πωλήσεις εισιτηρίων. Αν η εκδήλωση προϋποθέτει αγορά εισιτηρίων, θα υπάρχει ο κατάλληλος σύνδεσμος προς την αντίστοιχη ιστοσελίδα αγοράς ή στοιχεία επικοινωνίας με τον διοργανωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία ανάρτησης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, θα πραγματοποιηθεί σειρά διαδικτυακών παρουσιάσεων της πλατφόρμας letsculture.cy προς τους φορείς, καλλιτέχνες, οργανισμούς, κ.ο.κ. στις ακόλουθες μέρες και ώρες:

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, 2025, 10.00 πμ. – Μέσω του συνδέσμου: https://zoom.us/j/98906882835?pwd=1ISEb6SEaemjbCUpvaGlQGlHkNBiTs.1

Καταλήγοντας, στην δήλωση της η Υφυπουργός Πολιτισμού ανέφερε: «Ελπίζω πως σύντομα το Let’s Culture θα γεμίσει με εκδηλώσεις, που θα αποτελούν μια ζωντανή μαρτυρία του πλούτου και της ποικιλίας του πολιτιστικού τοπίου της Κύπρου».