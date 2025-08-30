Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia» έκανε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβαλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Το «Bugonia» είναι η ένατη μεγάλου μήκους ταινία για τον πολυτάλαντο δημιουργό, ενώ αποτελεί το αγγλόφωνο ριμέικ της νοτιοκορεάτικης ταινίας του 2003 «Save the Green Planet» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζανγκ Τζουν-Γουάν (Jang Joon-Hwan). Πρωταγωνιστούν οι Έμα Στόουν (Emma Stone), Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις (Aidan Delbis) και Αλίσια Σίλβερστοουν (Alicia Silverstone).

Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου διαγωνίζεται με αξιώσεις στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Μάλιστα χθες στην πρεμιέρα της το κοινό τους αντάμειψε με ένα ενθουσιώδες standing ovation διάρκειας 6 λεπτών και 50 δευτερολέπτων. Το ενθουσιώδες χειροκρότημα στο τέλος της προβολής του νέου φιλμ του Γιώργου Λάνθιμου κράτησε έξι λεπτά και 50 δευτερόλεπτα, με τον Έλληνα σκηνοθέτη και το λαμπερό καστ του να υποκλίνονται αρκετές φορές.

Η στιγμή ήταν τόσο έντονη, που η Στόουν, με τον σύζυγό της Ντέιβ ΜακΚάρι (Dave McCary) να βρίσκεται πίσω της, δάκρυσε από χαρά. Στη συνέχεια, ξέσπασε σε γέλια όταν είδε ένα πλακάτ μέσα στην αίθουσα που έγραφε: «Έμα, θέλεις να χορέψεις μαζί μου;», σύμφωνα με το Variety.