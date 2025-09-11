Έφυγε από τη ζωή σήμερα Πέμπτη στη Λευκωσία, σε ηλικία 82 ετών, ο διακεκριμένος Κύπριος αρχιμουσικός και συνθέτης Άγις Ιωαννίδης, πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική ζωή του τόπου.

Υπήρξε μια εμβληματική μορφή της μουσικής ζωής της Κύπρου, ένας χαρισματικός δημιουργός και εμπνευσμένος μαέστρος που αφιέρωσε το έργο και το ταλέντο του στην ανάδειξη της συμφωνικής και χορωδιακής τέχνης.

Με την ευρύτητα των γνώσεών του, τη διεθνή εμπειρία και την αφοσίωσή του, κατόρθωσε να ανοίξει νέους δρόμους για τις ορχήστρες και τους νέους μουσικούς του τόπου, μετατρέποντας την προσωπική του διαδρομή σε συλλογικό κέρδος για τη σύγχρονη πολιτιστική κληρονομιά. Η συμβολή του στη διαμόρφωση και καθιέρωση της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, αλλά και η πλούσια συνθετική του παραγωγή, άφησαν ένα στίγμα που θα συνεχίσει να εμπνέει γενιές καλλιτεχνών και φίλων της μουσικής.

Ο Άγις Ιωαννίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1943. Φοίτησε στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας μέχρι την πέμπτη τάξη- την τελευταία τάξη την έκαμε στο Wolverstone Hall (Grammar School) της Αγγλίας.

Μετά από σημαντικές σπουδές στη φυσιολογία στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και διεθνή καριέρα στον τομέα, αποφάσισε να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στη μουσική την οποία μελετούσε από παιδί. Το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου του παραχώρησε υποτροφία για να συνεχίσει τις έρευνές του στη φυσιολογία στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Παράλληλα διηύθυνε την ορχήστρα και χορωδία του Μουσικού Συνδέσμου του Κολεγίου Τσώρτσιλ στο Κέμπριτζ.

Ήταν γιος του παλιού ερευνητή και επιθεωρητή μουσικής, συνθέτη και βιολιστή Κώστα Ιωαννίδη, ο οποίος επιστρέφοντας το 1947 από τις σπουδές του στην Αγγλία δίδαξε μουσική στο διδασκαλικό Κολλέγιο της Μόρφου.

Στο σπίτι που μεγάλωσε, η μουσική ήταν μέρος της καθημερινότητας. Οι μουσικές καταβολές του από την πλευρά της μητέρας του έφταναν μέχρι ένα κορυφαίο μουσικό του 18ου αιώνα στη Βενετία, οι απόγονοι του οποίου καλλιέργησαν την κλασική μουσική στη Μάλτα. Μια δισέγγονη που έφτασε μέχρι την Κύπρο, ήταν πρόγονος της μητέρας του.

Το 1971 πήγε στην Καμπέρα της Αυστραλίας, όπου εργάστηκε στο Κέντρο Βιολογικών Ερευνών και πήρε τον τίτλο του διδάκτορος στη φυσιολογία. Στην Καμπέρα έγινε διευθυντής του Choral Society, διευθύνοντας την ορχήστρα και τη χορωδία της πόλης και δίνοντας συναυλίες, για τις οποίες απέσπασε εγκωμιαστικές κριτικές.

Το 1976 πήγε στο Λονδίνο για ειδικές σπουδές στο Guildhall School of Music and Drama, όπου παρακολούθησε διεύθυνση ορχήστρας με τον Βιλέμ Τάουσκι. Στο τέλος του χρόνου πήρε το 1ο Βραβείο.

Μετά τη δεύτερη χρονιά στο Guildhall School εργάστηκε στην National Opera Covent Garden του Λονδίνου ως μελετητής και βοηθός μαέστρος. Διηύθυνε τόσο στην Αγγλία όσο και σε άλλες χώρες όπερες, συμφωνίες, χοροδράματα κ.α. Το 1980 ο Άγις Ιωαννίδης διορίστηκε μαέστρος της ορχήστρας του κρατικού θεάτρου του Κρέφελντ της Δυτικής Γερμανίας. Διετέλεσε επίσης καλλιτεχνικός διευθυντής της Vaasa City Orchestra στη Φινλανδία.

Υπήρξε ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής των Κρατικών Ορχηστρών. Με μεγάλη εμπειρία ως μαέστρος στο εξωτερικό, πρόσφερε πολλά στις δυο ορχήστρες της Κύπρου, την Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα και την Ορχήστρα Νέων.

Μετά την ίδρυση της τότε Κρατικής Ορχήστρας Δωματίου Κύπρου, το 1987, του ανατέθηκε ο προγραμματισμός και η διεύθυνση και στη συνέχεια η καλλιτεχνική διεύθυνση της Κ.Ο.Κ, πριν δώσει τη σκυτάλη στον Ρόλαντ Μέλια.

Στη συνέχεια, από το 2005 διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Νέων- τη μετέπειτα Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου- και του Μουσικού Εργαστηρίου της. Έχει διευθύνει ευρύ φάσμα μουσικής και έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές. Με τη, μετέπειτα, Συμφωνική Ορχήστρα Νέων έχει εμφανιστεί στα Φεστιβάλ Κύπρια 2004, 2006, 2007 και 2008.

Διετέλεσε καλλιτεχνικός σύμβουλος του διεθνούς φεστιβάλ όπερας Pafos Aphrodite Festival και το 2014 διηύθυνε τις παραστάσεις της όπερας «Così fan tutte» του Μότσαρτ, που ανέβηκαν σε συνεργασία με τον οργανισμό Opera Futura Verona.

Πέρα από τη διεύθυνση, ασχολήθηκε και συστηματικά με τη σύνθεση. Οι συνθέσεις του περιλαμβάνουν έργα συμφωνικής μουσικής, μουσικής δωματίου, χορωδιακά και έργα για σόλο φωνή. Έχει αναλάβει ως συνθέτης σημαντικές αναθέσεις για ντοκιμαντέρ και για θέατρο, συνεργαζόμενος με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Έργα του έχουν παρουσιαστεί στην Αίγυπτο, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Φινλανδία και ΗΠΑ.

Πρόσφατα το έργο του «Reminiszenzen» (Αναμνήσεις) για Κουιντέτο Χάλκινων Πνευστών, παραγγελία του Συνόλου Χάλκινων Πνευστών της ορχήστρας Gewandhaus της Λειψίας (Gewandhaus Brass Quintett) εμφανίστηκε σε ψηφιακό δίσκο του Συνόλου και εκδόθηκε από τον οίκο Kornwein της Λειψίας.

Ο Άγις Ιωαννίδης υπήρξε επίσης ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Κέντρου Κυπρίων Συνθετών (1999) του οποίου και διετέλεσε αντιπρόεδρος για σειρά ετών. Πολλά έργα του έχουν εκτελεστεί σε συναυλίες του Κ.Κ.Σ.

Το 2023 το Κέντρο τον τίμησε διοργανώνοντας ειδική εκδήλωση στη Λευκωσία, όπου του επέδωσε τιμητική πλακέτα η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου. Το 2023 τιμήθηκε και με το βραβείο Τεύκρου Ανθία- Θοδόση Πιερίδη που έχει θεσπίσει η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ.