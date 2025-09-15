Με δύο προσθαφαιρέσεις ανακοινώθηκε ο τελικός κατάλογος με τις 16 εγκεκριμένες θεατρικές παραγωγές του Σχεδίου Θυμέλη για το B’ εξάμηνο του 2025.

Συγκεκριμένα, τη θέση των παραγωγών «Brokeback Mountain» της Alpha Square και «Ντα» του Θεάτρου Διόνυσος παίρνουν στη λίστα οι παραγωγές «Το Έντομο» από τις ομάδες Point To, Θεατρική Στέγη Κύπρου και Theatre Ensemble και Keffiyeh/ Made in China» από το Θέατρο Αντίλογος.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2025, αναφορικά με τα αποτελέσματα του Σχεδίου Θυμέλη 2025 για τη χρηματοδότηση επαγγελματικών θεατρικών παραγωγών που θα πραγματοποιηθούν κατά το Β’ εξάμηνο του 2025 και μετά από την αποδοχή ή μη των χορηγιών για εγκεκριμένες προτάσεις που λήφθηκαν από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, δημοσιεύεται ο τελικός κατάλογος με τις 16 εγκεκριμένες θεατρικές παραγωγές, τις περιοδείες και τα ποσά που θα διατεθούν για την πραγματοποίησή τους κατά το Β’ εξάμηνο του 2025.

Ακολουθεί ο κατάλογος: