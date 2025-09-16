Τέσσερις συναυλίες που συνυφαίνουν το παρελθόν με το παρόν από διεθνούς βεληνεκούς μουσικά σύνολα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του 16ου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος 2025, το οποίο πραγματοποιείται στη Λευκωσία από τις 2 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου.

Η φετινή έκδοση περιλαμβάνει συναυλίες που γεφυρώνουν εμβληματικά έργα που γράφτηκαν στο παρελθόν με τη σύγχρονη μουσική δημιουργία. Μέσα από αυτόν τον διάλογο, το φεστιβάλ έχει ως στόχο να φέρει το κοινό πιο κοντά στον ήχο της εποχής μας, αναδεικνύοντας τον δημιουργικό ειρμό που συνδέει το παλαιό με το νέο.

Παράλληλα με τις συναυλίες, η διοργάνωση περιλαμβάνει μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως σεμινάρια, εκπαιδευτικές συναυλίες, διαλέξεις και παρουσιάσεις, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για τη διάδοση της γνώσης και την ουσιαστική επαφή με τη νέα μουσική.

Την αυλαία σηκώνει την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου το πρωτοποριακό σύνολο Black Pencil από την Ολλανδία, που θα παρουσιάσει παγκύπριες πρεμιέρες με έργα από τους Καλλιόπη Τσουπάκη, Γιοχάνες Κ. Χίλντεμπραντ, Σίλια Σουάρτ, Ούγκο Μοράλες Μουργκία, B.C. Μαντζουνάθ, Χένρι Μονφόρ και Άντονι Φιουμάρα. Επίσης, έπειτα από ανάθεση του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος, ερμηνεύει δύο έργα σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση από τις Κύπριες συνθέτριες Αντωνία Κάττου και Άρτεμις Αϊφωτίτη.

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου εμφανίζεται τοδιεθνώς καταξιωμένο φωνητικό σύνολο Trio Mediæval, όπου στο ντεμπούτο του στην Κύπρο, παρουσιάζει ένα μοναδικό πάντρεμα μεσαιωνικής και σύγχρονης μουσικής. Οι θεσπέσιες φωνές των τριών τραγουδιστριών ερμηνεύουν μεσαιωνικά μοτέτα από τον Κώδικα της Κύπρου, παραδοσιακούς σκανδιναβικούς ύμνους, καθώς και σύγχρονα έργα γραμμένα ειδικά για το σύνολο από τους Σούντζι Χονγκ, Άντριου Σμιθ, Όλε Χαρκάβι, Μαριάν Ρ. Έρικσεν, Γκάβιν Μπράιαρς και Ντέιβιντ Λανγκ.

Η τρίτη συναυλία του φεστιβάλ, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, σηματοδοτεί την πολυαναμενόμενη επιστροφή του πιανίστα Χάικ Μελικιάν, σε ένα ρεσιτάλ που συμπίπτει με την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ που τιμά την 340ή επέτειο από τη γέννηση του Μπαχ. Προτείνει ένα πρόγραμμα που αντιπαραθέτει έργα του Γ.Σ. Μπαχ και άλλων συνθετών της Μπαρόκ όπως Χέντελ, Ντυφλί, Ραμώ, Μπουξτεχούντε, Περγκολέζι, Γκλουκ και Περσέλ με έργα συνθετών του 20ού και 21ου αιώνα, όπως Μόρτον Φέλντμαν, Πασκάλ Ντουσαπέν, Ελέν Γιολτσιάν, Καρλχάιντς Στοκχάουζεν, Γκαλίνα Ουστβολσκάγια, Ακίρα Νισιμούρα, Χάιμε Ρέις και Τζον Κέιτζ, καθώς και των Κύπριων συνθετών Ανδρέα Τσιάρτα και Χριστίνας Αθηνοδώρου.

Η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου με το συναρπαστικό ντούο κρουστών Arnold & Frączek. Για το ντεμπούτο του στην Κύπρο, παρουσιάζει μαζούρκες και βαλς του Σοπέν σε αντιπαραβολή με σύγχρονα έργα για κρουστά από τους Τζον Λόουλες, Ρικάρντο Ζον- Μαλντούν, Μαρκ Έιπλμπαουμ, Νεμπόισα Γιόβαν Ζίβκοβιτς, Τακατσούγκου Μουραμάτσου, Τόμας Άρνολντ και του Κύπριου συνθέτη Νεκτάριου Ροδοσθένους.

Ως το πρώτο φεστιβάλ νέας μουσικής που θεσπίστηκε ποτέ στην Κύπρο, το Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξοικείωση του φιλόμουσου κοινού με τη μουσική των καιρών μας, ενώ, χρόνο με τον χρόνο, έχει παρουσιάσει στην Κύπρο ορισμένους από τους πιο θρυλικούς σολίστ και σύνολα σύγχρονης μουσικής στον κόσμο.

Από το ξεκίνημά του, έχει προσφέρει μια ζωτικής σημασίας πλατφόρμα για συνέργειες νέων συνθετών με διακεκριμένους ερμηνευτές, ενώ έχει συμβάλει αποφασιστικά στην παρουσίαση έργων σε πρώτη παγκόσμια και παγκύπρια εκτέλεση, πρεμιέρες εμβληματικών έργων του 20ού αιώνα αλλά και συνθέσεων της νεότερης γενιάς συνθετών.

Πού και πότε